Олексій Суханов вперше розповів про свою невиліковну хворобу, від якої страждає п’ять років

Олексій Суханов / © пресслужба каналу "1+1"

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Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов вперше розповів, що має невиліковну хворобу.

Шоумен зізнався, що доволі безвідповідально ставиться до свого здоров’я. Поки не відчує якихось конкретних проблем, то він не йде до лікарів. Нещодавно ж Олексій Суханов наважився на обстеження, адже просто вже не мав сил. В інтерв’ю Катерині Трушик шоумен зізнався, що лікарі в нього виявили цукровий діабет. Ба більше, від цієї хвороби ведучий страждає вже протягом п’яти років.

“Я безвідповідальна людина, і поки мені організм не скаже: “Все, кранти”, — я нікуди не піду. У мене, до речі, так виявився цукровий діабет. Виявляється, він у мене вже п’ять років, а його виявили нещодавно. У мене просто не було сил: ані фізичних, ані емоційних. Я приходжу до лікаря, він каже: „Давайте здамо аналізи“. А потім він каже: “А я не знаю, як ви працювали з такими аналізами, де ви сили брали”. Він мені сказав, що цукровий діабет, і почалося лікування”, — зізнався ведучий.

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Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Наразі в Олексія Суханова вже триває лікування. Щоправда, недуг є невиліковним, однак необхідно підтримувати стан здоров’я. Ведучий має пити таблетки, дотримуватися режиму харчування та вимірювати рівень цукру в крові. Щоправда, шоумен зізнається, що не виконує всіх рекомендацій лікарів.

“Я зараз бозна-як приймаю ці пігулки. Мені ще сказали три рази їсти на день і колоти собі пальця, щоб вимірювати цукор. Я не колю собі пальця…Я і пігулки забуваю приймати…Ну я така людина. Я — фаталіст: скільки за народженням тобі було призначено, стільки ти і проживеш”, — додав шоумен.

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