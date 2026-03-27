Олексій Суханов заговорив про труднощі у стосунках і визнав свої помилки: "Це прояв егоїзму"

Відомий телеведучий та інтерв’юер Олексій Суханов розповів про випробування у стосунках із коханою людиною, яку ретельно оберігає від публічності.

Зірка зізнається, що у парі вирує справжнє кохання та повага. Щоправда, за словами Олексія, така ідилія буває не завжди. Він визнає, що припускався багатьох помилок, які стосувалися перш за все його емоційності й характеру. Після зіткнення з такими проблемами журналіст каже, що намагається контролювати себе й згадує про важливість поваги.

«Твоя спроможність стримуватися там, де ти розумієш, що тобі геть важко. Це прояв егоїзму, нерозуміння, можливість вибухнути і образити… Я емоційна людина й я вибухаю. Чоловіки — це мисливці. Коли ми отримали те, за чим гналися, то почасти буває втрата інтересу. І тут робота над собою. Обов’язково вмикати повагу. Якщо хочеш, щоб тебе кохали, ти маєш сам кохати й віддавати, поважати», — розповів Суханов в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Також інтерв’юер поділився, що зараз живе разом з коханою людиною та песиком. Але афішувати особисте життя не квапиться. Він переконаний, що у часи великих втрат і горя таке хизування може бути вкрай недоречним. До того ж вірить, що насправді «щастя любить тишу».

«Ми просто живемо собі й усе. Просто не висуваємо це на вітрину. Чому я маю цим хизуватися?» — підсумував шоумен.

