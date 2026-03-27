ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
2 хв

Олексій Суханов заговорив про труднощі у стосунках і визнав свої помилки: "Це прояв егоїзму"

Телеведучий зізнався, що працює над собою, аби зберегти гармонію в особистому житті.

Автор публікації
Валерія Гажала
Олексій Суханов

Олексій Суханов / © скриншот з відео

Відомий телеведучий та інтерв’юер Олексій Суханов розповів про випробування у стосунках із коханою людиною, яку ретельно оберігає від публічності.

Зірка зізнається, що у парі вирує справжнє кохання та повага. Щоправда, за словами Олексія, така ідилія буває не завжди. Він визнає, що припускався багатьох помилок, які стосувалися перш за все його емоційності й характеру. Після зіткнення з такими проблемами журналіст каже, що намагається контролювати себе й згадує про важливість поваги.

«Твоя спроможність стримуватися там, де ти розумієш, що тобі геть важко. Це прояв егоїзму, нерозуміння, можливість вибухнути і образити… Я емоційна людина й я вибухаю. Чоловіки — це мисливці. Коли ми отримали те, за чим гналися, то почасти буває втрата інтересу. І тут робота над собою. Обов’язково вмикати повагу. Якщо хочеш, щоб тебе кохали, ти маєш сам кохати й віддавати, поважати», — розповів Суханов в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Також інтерв’юер поділився, що зараз живе разом з коханою людиною та песиком. Але афішувати особисте життя не квапиться. Він переконаний, що у часи великих втрат і горя таке хизування може бути вкрай недоречним. До того ж вірить, що насправді «щастя любить тишу».

«Ми просто живемо собі й усе. Просто не висуваємо це на вітрину. Чому я маю цим хизуватися?» — підсумував шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Суханов поділився подробицями своїх фінансових витрат і зізнався, на які кошти живе під час війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
254
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie