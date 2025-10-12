Олексій Суханов здивував своїм скандальним звільненням з російського каналу через правду про Україну

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Реклама

Відомий телеведучий та журналіст Олексій Суханов, який нещодавно розкрив правду про позицію співачки Софії Ротару під час війни, пригадав своє скандальне звільнення з одного з російських телеканалів.

До України шоумен переїхав 2014 року. До цього ж він працював також у Росії. Про російський період у своїй кар'єрі ведучий наразі не згадує. Однак на YouTube-каналі "И Грянул Грэм" журналіст пригадав, як через правду стикнувся зі звільненням. Неприємний досвід у кар'єрі ведучого відбувся 2008 року. Саме тоді тривала одна "газових війн" між Україною та Росією. Країна-агресорка, звичайно ж, вдавалась до пропаганди та звинувачувала у всьому український уряд. Тим часом Олексій Суханов не став підігрувати пропаганді та видав правду, за що його зі скандалом звільнили.

"Мій гучний відхід 2008 року, коли мене звільнили під час однієї з "газових війн" між Москвою і Києвом. Мене звільнили саме за українське питання. Я прочитав повідомлення "Інтерфаксу", яке підтверджувало, що Київ тримають в ізоляції і жодних пропозицій від Москви не надходило. Я прочитав, що Київ навпаки надіслав "Газпрому" свої пропозиції для того, щоб врегулювати це питання і щоб не зводити його в глухий кут. І мене через це звільнили", - пригадав шоумен.

Реклама

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Зазначимо, 2012 року Олексій Суханов почав працювати на одному з українських телеканалів, при чому поєднував це з роботою на російському. 2014 року журналіст підтримав Євромайдан. Врешті, ведучий звільнився з російського телеканалу, остаточно виїхав з РФ та оселився в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Олексію Суханову приписали "камінгаут" через фото з цілунком чоловіка. Ведучий майстерно поставив на місце гейтерів.