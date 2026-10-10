Олексій Суханов здивував зізнанням про усиновлення дитини та майбутнє батьківство

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

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Український телеведучий Олексій Суханов відверто розповів про плани стати батьком і пояснив, за якої умови готовий усиновити дитину.

Ведучий не має дітей. Раніше він 13 років перебував у стосунках із психологинею Ольгою. Однак спільного потомства в колишнього подружжя не було. Тепер Суханов по-новому осмислює питання батьківства. Він не поспішає загадувати наперед і вважає, що для важливих життєвих рішень має настати відповідний момент. Водночас чоловік не приховує: думка про усиновлення для нього не просто теоретичні роздуми.

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«Я не тільки замислювався, я тримаю це як план, але ж все залежить не тільки від мене. Я маю на увазі, що у взаєминах завжди має бути повага і врахована думка двох. Тому я не полишаю надії. Для мене це дуже гостра тема. І якщо чесно, вона для мене вкрай особиста», — поділився телеведучий в інтерв’ю «Okay Eva».

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Олексій Суханов / © скриншот з відео

Суханов наголошує, що рішення про появу дитини в родині має бути спільним. Він не хоче ставити власні бажання вище за позицію коханої людини, адже переконаний: такі кроки потребують взаєморозуміння та готовності обох партнерів. Попри делікатність теми, ведучий не відкидає можливості, що одного дня його мрія здійсниться.

Водночас розкривати подробиці романтичних стосунків Олексій не поспішає. Він переконаний, що особисте має залишатися особистим, а сторонні люди не повинні втручатися в життя пари.

«Я взагалі прихильник того, що у взаєминах мають бути присутні тільки двоє. Я не люблю виставляти особисте життя на вітрину, тому що це ж особисте життя. Я не вважаю це предметом для розмови», — пояснив Суханов.

Олексій Суханов / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно у 52-річного Олексія Суханова стався інсульт.

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