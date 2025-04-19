Олексій Суханов зі сльозами на очах розкритикував байдужість українців і зробив заяву: "Це маячня"

Олексій Суханов

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Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов звернув увагу на недолік деяких українців.

Шоумен регулярно наголошує, що є прихильником чотирилапих друзів. Тож пригадав, як напередодні одного з Великоднів його обурила байдужість українців поблизу церкви. Зокрема, як люди в очікування освячення кошиків не подбали про собаку, який сидів поруч голодним.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Суханов не стримав сліз та емоцій, тому закликав суспільство бути уважнішим до тварин. На думку зірки, дедалі частіше люди гублять свою людяність за стінами церемоніальності.

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Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

"Торік на Великдень я побачив світлину, як зі своїми кошиками з пасочками та яйцями розфарбованими стоять чекають на попа, який буде їх водою обливати, а поряд собака. У нас все на виворіт. І це ваше право (йти до церкви — прим. ред.), але якщо сидить якийсь голодний хвіст, не чекайте на того попа. Тому що, якщо ви нагодуєте того хвоста, це і є спілкування з Богом. Ви Бога нагодували. Все це така маячня! І ось за цією маячнею, церемоніальністю губиться найголовніше —правда і віра, справжня віра. Ну чому вони там стояли? Я б реально дістав би тих яєць. Я б дав би йому. Він вже голодний був!" — зазначив Суханов, не стримуючи сліз.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Суханов розповів про маму, яка живе в РФ, та чи спілкується з нею.