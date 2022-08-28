Олексій Суровцев показав перше романтичне фото з ексдружиною після возз'єднання стосунків

Днями актор та "бородата котомама", як Олексія Суровцева почали називати після відчайдушного порятунку тварин під час війни, зізнався, що повернувся до колишньої дружини Ксенії.

Сьогодні ж знаменитість на своїй сторінці в Instagram запостив перше спільне фото з коханою після возз'єднання стосунків. На світлині закохані Олексій та Ксенія позують на тлі НСК "Олімпійський". Ксенія вбрана у гарну вишиту сукню, Олексій позує у джинсах та вишиванці:

Олексій Суровцев з коханою / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

"Кажуть, "не можна увійти в одну річку двічі" чи "на минулому майбутнього не побудуєш". Можна знайти багато приказок, які не дають другого шансу. Але ж хтось ці приказки вигадав? Я завжди даю другий шанс, іноді і третій, і четвертий. Здійснювати помилки – це нормально. Ненормально їх не усвідомлювати. Тому ми вигадаємо свою приказку, свою історію..." – написав під світлинами Суровцев.

Також він показав й архівну фотографію з Ксенією, де вони зображені незадовго до їхнього розлучення.

Олексій Суровцев з коханою незадовго до їхнього розлучення / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Нагадаємо, що у програмі ЖВЛ Олексій Суровцев офіційно зізнався, що більше не холостяк і наразі перебуває у стосунках зі своєю ексдружиною, 10-разовою чемпіонкою України з еротичного танцю Ксенією.

Період, коли після 12 років шлюбу вони розлучилися, Олексій вважав одним з найтяжчих у житті. Нині ж артист говорить, що це розлучення було їм необхідне, оскільки воно двоє відтоді сильно змінилися.

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