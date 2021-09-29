Олексій Суровцев прокоментував свій виліт із шоу "Танці з зірками"

Актор зізнався, що розчарувався.

Учасник проєкту "Танці з зірками", актор Олексій Суровцев, який після четвертого ефіру покинув шоу, прокоментував свій виліт.

На сторінці в Instagram стриптизер опублікував допис, де зізнався, що розчарувався та незадоволений собою.

"Знаю, що міг краще і далі завжди би показував прогрес. Чи згоден я з результатом? Танцював я точно не гірше за всіх, чому такі оцінки були у суддів для нашої пари щодо інших пар? Не зрозуміло. Моя фанаудиторія менша, ніж у інших, тому врятувати мене вам було складно, я розумію. Але ви найкращі, найвідданіші і найактивніші! Шкода не встиг танго, контемп, пасо... Дуже хотів. У будь якому випадку спасибі за цей маленький шматочок свята! Я впав, щоб встати і бути сильніше", – написав Олексій.

Олексій Суровцев та Марія Колосова / instagram.com/surovtsev.alexei

Також Суровцев звернувся до своєї партнерки Марії Колосової. Він подякував танцівниці за працю та терпіння та перепросив за те, що підвів її.

Нагадаємо, раніше Суровцев повідомив, що робив пластичну операцію. Артист змінював свою зовнішність.

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