Олексій Суровцев розійшовся зі своєю сексапільною дівчиною: "Американські гірки закінчилися"

Актор назвав причину такого рішення.

Український актор та учасник "Танців з зірками" Олексій Суровцев тепер знову холостякує.

Стриптизер оголосив про розрив стосунків зі своєю дівчиною Анною Скворцовою – призеркою чемпіонатів Європи та світу з фітнесу та бодібілдингу. Про це він написав у своєму Instagram. Знаменитість опублікував їхнє чорно-біле фото, подякував колишній і назвав причину такого рішення.

Олексій Суровцев та Анна Скворцова / instagram.com/surovtsev.alexei

"Дякую тобі за все. За те, що піклувалася, кохала. За те, що божеволіли разом. Але ми так і не навчилися дивитися в одному напрямку, а дивилися одне на одного. Не навчилися розуміти і підтримувати... Екстремальні американські гірки закінчилися, бо один з нас не зміг цього витримати і захотів зійти. Будь щаслива. Від душі…" – написав він.

Також актор попросив юзерів "не ставити дурних запитань". У коментарях користувачі написали, що Суровцев дуже мудро завершив стосунки.

Це так мудро, і красиво. Щоб всі вміли так завершувати стосунки!

Олексію, щастя тобі! Попереду найцікавіше

Дуже шкода. Ви розкішна пара. Успіхів вам у житті

Читати подібне - і тяжко, і приємно: тяжко - бо розставання - це завжди нелегко, емоційно, напружено. А приємно - бо лише мудрий і гідний чоловік може так щиро подякувати жінці і відпустити її

У сторіз знаменитість також показав, що вже переїхав з квартири, де жив з колишньою.

Читайте також: