Олексій Суровцев вдруге одружився з ексдружиною – чемпіонкою України з еротичного танцю

Сьогодні, 10 вересня, український актор та учасник "Танців з зірками" Олексій Суровцев одружився.

Обраницею артиста стала його колишня дружина, десятиразова чемпіонка України з еротичного шоу Ксенія. Пара організувала свято в одному з заміських комплексів під Києвом.

Урочиста церемонія відбулася на свіжому повітрі під відкритим небом. Локацію закохані прикрасили аркою з білих квітів, столи також прикрашали квіткові композиції. Ксенія для свого весілля обрала вишукану ніжну сукню з відкритими плечима, а Олексій одягнув чорний костюм та білу сорочку.

Олексій Суровцев вдруге одружився з ексдружиною

Аби підкреслити свій брутальний стиль актор розстібнув верхні гудзики сорочки, а на шию повішав сріблясту прикрасу на чорному шнурку.

Олексій Суровцев вдруге одружується

Дружина Олексія Суровцева

Зазначимо, що Ксенія та Олексій Суровцеви раніше були у шлюбі протягом 12 років. Після розлучення актор зустрічався з призеркою чемпіонатів Європи та світу з фітнесу та бодибілдингу Анною Скворцовою, з якою розійшовся 2021 року.

Незабаром Суровцев повідомив, що вони з Ксенією знову разом, а у червні цього року артист знову покликав ексдружину заміж.

Читайте також: