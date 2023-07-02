Олексій Суровцев замилував емоційними кадрами з коханою, яку вдруге покликав заміж

Український актор та учасник "Танців з зірками" Олексій Суровцев, який під час повномасштабної війни рятував покинутих тварин, замилував фотосесією з коханою Ксенією.

У фотоблогу знаменитість розмістив серфію емоційних знімків, на яких вони з обраницею щиро усміхаються, обіймаються у ліжку та цілуються. Під постом Суровцев поміркував, що для нього значить кохання:

Олексій Суровцев з коханою / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Олексій Суровцев / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

"Що для вас є кохання? Що найважливіше для вас у стосунках? Взагалі, чи вірите ви у кохання? Щодо мене, то я беззаперечно вірю, вірю в почуття, вірю в єдність, вірю в долю. Хоча все ж таки свою долю ми обираємо самі і вибір наш завжди вірний, бо він наш. Кожна помилка в житті виникає не просто так. Для чогось вона потрібна. Головне потрібно зрозуміти для чого, інакше будеш помилятися знову і знову. Кохання для мене, це внутрішній стан і відчуття себе поруч із людиною. Поруч з тобою, Ксеніє, моє відчуття себе є неймовірним. Дякую за це", - зізнався Суровцев.

Олексій Суровцев / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Олексій Суровцев / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Олексій Суровцев / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Олексій Суровцев / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Нагадаємо, що місяць тому Олексій Суровцев під час відкриття своєї ветеринарної клініки і готелю для котів в Ірпені, освідчився своїй обраниці, десятиразовій Чемпіонці України з еротичного шоу Ксенії. До цього пара вже була протягом 12 років у шлюбі, втім розлучилася. Потім Суровцев мав стосунки з призеркою чемпіонатів Європи та світу з фітнесу та бодибілдингу Анною Скворцовою. Та на початку грудня 2021 року пара розійшлася. Згодом Олексій повідомив, що відновив стосунки з ексдружиною Ксенією.

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