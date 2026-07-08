Олексій Суровцев розкрив плани на дітей після другого весілля з дружиною: "Працюємо над цим"

Олексій Суровцев з дружиною / © instagram.com/surovtsev.alexei

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Український актор Олексій Суровцев відверто розповів про плани щодо поповнення в родині.

Так, артист офіційно підтвердив, що разом із дружиною Ксенією вже працює над тим, аби найближчим часом стати батьками. За словами Суровцева, вони мріють про двох дітей, хоча зараз найбільше бажають, аби в їхній родині з’явився первісток.

«Так, плануємо. Просто зараз працюємо над цим. Хотілося б двоє, напевно, а там хоча б одненького», — поділився актор в інтерв’ю «РБК-Україна».

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Олексій зазначив, що для нього не має принципового значення, хто народиться — хлопчик чи дівчинка. Подружжя вже навіть замислювалося над іменами для майбутніх дітей, але переконане, що остаточне рішення ухвалить уже після народження малюка.

Олексій Суровцев з дружиною / © instagram.com/surovtsev.alexei

Нагадаємо, Олексій Суровцев перебуває у шлюбі з чемпіонкою України з еротичного шоу Ксенією. Їхня історія кохання виявилася непростою. Вперше закохані одружилися ще 2013 року, однак згодом розлучилися. Через десять років вони зрозуміли, що не можуть одне без одного, возз’єдналися та вдруге офіційно узаконили свої стосунки. Відтоді подружжя почало будувати сімейне життя з чистого аркуша, а тепер готується здійснити ще одну спільну мрію — стати батьками.

Нагадаємо, нещодавно зіркова пара Наталка Денисенко та Юрій Савранський заручилися. Акторка зізналася, як змінився їхній побут після цього і розкрила плани на весілля.

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