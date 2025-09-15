- Дата публікації
Де зараз Олексій Тритенко: ким служить в ЗСУ і подробиці особистого життя
В ексклюзивному коментарі ТСН.ua Олексій Тритенко вперше за тривалий час поділився подробицями служби.
Зірка серіалу "Коли ми вдома" Олексій Тритенко розповів, де та на якому напрямку служить. А також - чи відбулися зміни в його особистому житті після досвіду двох розлучень.
На днях у Києві відбулася щорічна церемонія вручення Національної кінопремії "Золота дзиґа". Серед зіркових гостей на заході журналісти ТСН.ua помітили відомого актора, зірку театру та кіно 43-річного Олексія Тритенка. Нагадаємо, артист став військовослужбовцем ще на початку повномасштабної війни в Україні. Утім, тривалий час не розголошував про це публічно. Зараз Олексій служить у лавах Збройних сил України у званні молодший сержант.
"Сьогодні у мене останній день відпустки, і вже завтра я повертаюся на фронт. Напрямок у нас у всіх один - це Схід. А якщо конкретніше, то я служу в 79-тій окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді", - розповів Тритенко.
За його словами, наразі він займає посаду стрільця в роті управління безпілотними авіаційними комплексами.
Звісно, актор мріє знову повернутися до основної своєї професії, але поки навіть не думає про це.
"А як ти повернешся в кіно, якщо ти військовослужбовець?! Звісно, бажання зніматися є, але причому тут мої бажання? Друзі-продюсери намагаються на один-два дні викликати мене на якісь знімання, але це майже неможливо", - ділиться актор.
Також ми запитали Олексія, чи змінилося за останні роки його особисте життя. Нагадаємо, раніше він був одружений з актрисами Анастасією Карпенко і Зоряною Марченко.
"Ну яке особисте життя?! У десантника особисте життя - це наказ командира", - коротко відповів актор.
