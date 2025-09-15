Де зараз Олексій Тритенко: ким служить в ЗСУ і подробиці особистого життя

Олексій Тритенко / © instagram.com/alexey_tritenko

Зірка серіалу "Коли ми вдома" Олексій Тритенко розповів, де та на якому напрямку служить. А також - чи відбулися зміни в його особистому житті після досвіду двох розлучень.

На днях у Києві відбулася щорічна церемонія вручення Національної кінопремії "Золота дзиґа". Серед зіркових гостей на заході журналісти ТСН.ua помітили відомого актора, зірку театру та кіно 43-річного Олексія Тритенка. Нагадаємо, артист став військовослужбовцем ще на початку повномасштабної війни в Україні. Утім, тривалий час не розголошував про це публічно. Зараз Олексій служить у лавах Збройних сил України у званні молодший сержант.

"Сьогодні у мене останній день відпустки, і вже завтра я повертаюся на фронт. Напрямок у нас у всіх один - це Схід. А якщо конкретніше, то я служу в 79-тій окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді", - розповів Тритенко.

За його словами, наразі він займає посаду стрільця в роті управління безпілотними авіаційними комплексами.

Олексій Тритенко відвідав цьогорічну церемонію "Золота дзиґа"

Звісно, актор мріє знову повернутися до основної своєї професії, але поки навіть не думає про це.

"А як ти повернешся в кіно, якщо ти військовослужбовець?! Звісно, бажання зніматися є, але причому тут мої бажання? Друзі-продюсери намагаються на один-два дні викликати мене на якісь знімання, але це майже неможливо", - ділиться актор.

Також ми запитали Олексія, чи змінилося за останні роки його особисте життя. Нагадаємо, раніше він був одружений з актрисами Анастасією Карпенко і Зоряною Марченко.

"Ну яке особисте життя?! У десантника особисте життя - це наказ командира", - коротко відповів актор.

