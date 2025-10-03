ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
429
Час на прочитання
2 хв

Олексій Тритенко назвав причини розлучення з ексдружинами і чи спілкується з ними зараз

За плечима в артиста є два шлюби, але жоден із них не закінчився гепіендом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олексій Тритенко

Олексій Тритенко / © instagram.com/alexey_tritenko

Зірка серіалу «Коли ми вдома» Олексій Тритенко, який нещодавно розповів про службу в ЗСУ, зізнався, чи спілкується з колишніми дружинами після розлучення та в яких стосунках із ними взагалі залишився.

За плечима в артиста є два шлюби — з акторками Анастасією Карпенко та Зоряною Марченко. Однак вони не мали гепіенду. Тим не менш, колишні не влаштовували після розлучення гучних скандалів. Олексій Тритенко в інтерв’ю Oboz.ua говорить, що вони залишились в нормальних стосунках, а в разі необхідності можуть звернутися одне до одного.

«Я з обома колишніми дружинами залишаюся в нормальних стосунках. Вони знають: якщо щось потрібно, завжди можуть на мене розраховувати. Мене завжди дивують історії, коли люди мали стільки спільного, а під час розставання говорять одне одному такі речі, що навіть слухати страшно. Вважаю, що це неправильно. Життя одне, і тягнути за собою якір образ чи злості — просто марна справа», — ділиться артист.

Олексій Тритенко зараз служить в лавах ЗСУ / © instagram.com/alexey_tritenko

Олексій Тритенко зараз служить в лавах ЗСУ / © instagram.com/alexey_tritenko

Олексій Тритенко говорить, що після розлучень вчиться пам’ятати лише хороше. Прожиті разом роки однаково залишають свій відбиток, і між колишніми є все ж таки певний зв’язок. До речі, як говорить актор, головна причина розлучень — спільний побут. За словами артиста, з ним доволі нелегко.

«Я намагаюся відпускати ці тягарі й пам’ятати лише хороше. У будь-якому разі між нами зберігається певний зв’язок: можемо роками не бачитися, але існує якась невидима ниточка, яка тримає. У чому були причини розлучень? У побуті я дуже нелегка людина. Це, мабуть, головна причина. А щодо теперішнього особистого життя, цю тему я волів би не обговорювати», — підсумував артист.

Нагадаємо, раніше співак Роман Сасанчин висловився про своє розлучення. Артист відповів на чутки, що нібито в його вже колишньої дружини з’явився новий чоловік, тому вона й стала ініціаторкою розриву.

Дата публікації
Кількість переглядів
429
Наступна публікація

