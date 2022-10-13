Олексій Вертинський вперше після складної операції на серці вийшов на зв'язок з фанами

Український актор зізнався, що тому, що живий, завдячує своїй доньці Ксенії.
Легендарний український актор театру та кіно Олексій Вертинський вперше після надскладної операції на серці дав інтерв'ю.
У програмі "Точка опори" артист розповів, як події в Україні вплинули на його здоров'я та щиро зізнався, як мститься окупанту не шкодуючи власних сил.
Олексій Вертинський запевняє – одразу відчув, що повномасштабне вторгнення триватиме не один день, а тому почуття злості, страху та помсти його охопили не на жарт.
"24 лютого я зрозумів, що більше в мене немає шансу існувати в своїй професії. Тоді ж я поховав себе, як актора. І мене це страшенно розлютило! Я подумав: "Якщо вони позбавили мене моєї мрії, професії, того, що я випещував з самого дитинства – я маю помститися!". І весь цей час я те й роблю, що всіма силами мщу – допомагаю ЗСУ. Поки були гроші – їх надсилав, а потім всі сили спрямовував на благодійні концерти", – розповів Олексій Вертинський.
Проте пізніше актор відчув ще більшу втрату, ніж "непотрібність" професії. У червні, через кілька днів після вистави у Олексія Вертинського стався серцевий напад.
"Мені стало погано, але я вирішив не звертатись до лікарів, думав, що пройде саме собою. Але немає чого драматизувати… у мене розуму не вистачає. Я ніколи не йду до лікарів. За весь мій театральний шлях я жодного разу не був на лікарняному, – розповідає артист. – І зараз би не пішов до лікарів. Мене донька "кинула" в машину і відвезла в лікарню, де одразу прооперували. Стан був критичний".
Саме завдяки доньці актора та допомозі українців, йому вдалося швидко пройти реабілітацію і встати на ноги. І навіть після заборони лікарів Олексій Вертинський знову виходить на сцену, адже глядачі, потребують цього.
"Ми зібрали необхідну суму на мою реабілітацію менше, ніж за добу. За що я неймовірно вдячний українцям! Але я не знав про те, що Ксюша оголосила збір коштів. Дізнався про це вже пізніше, а в той час мене на ношах тягали лікарнею… Зараз я розумію, що мене могло і не бути вже. Дякую Богу і людям за це! Саме біда довела – наш народ найліпший, я в цьому жодним чином не сумнівався!" – поділився артист.
Нагадаємо, що влітку цього року Олексій Вертинський переніс декілька серйозних операцій на серці. Донька зірки була змушена звернутися до українців за фінансовою допомогою. Буквально за добу люди відгукнулися і допомогли зібрати необхідну суму.
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