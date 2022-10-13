Олексій Вертинський вперше після складної операції на серці вийшов на зв'язок з фанами

Легендарний український актор театру та кіно Олексій Вертинський вперше після надскладної операції на серці дав інтерв'ю.

У програмі "Точка опори" артист розповів, як події в Україні вплинули на його здоров'я та щиро зізнався, як мститься окупанту не шкодуючи власних сил.

Олексій Вертинський запевняє – одразу відчув, що повномасштабне вторгнення триватиме не один день, а тому почуття злості, страху та помсти його охопили не на жарт.

"24 лютого я зрозумів, що більше в мене немає шансу існувати в своїй професії. Тоді ж я поховав себе, як актора. І мене це страшенно розлютило! Я подумав: "Якщо вони позбавили мене моєї мрії, професії, того, що я випещував з самого дитинства – я маю помститися!". І весь цей час я те й роблю, що всіма силами мщу – допомагаю ЗСУ. Поки були гроші – їх надсилав, а потім всі сили спрямовував на благодійні концерти", – розповів Олексій Вертинський.

Олексій Вертинський

Проте пізніше актор відчув ще більшу втрату, ніж "непотрібність" професії. У червні, через кілька днів після вистави у Олексія Вертинського стався серцевий напад.

"Мені стало погано, але я вирішив не звертатись до лікарів, думав, що пройде саме собою. Але немає чого драматизувати… у мене розуму не вистачає. Я ніколи не йду до лікарів. За весь мій театральний шлях я жодного разу не був на лікарняному, – розповідає артист. – І зараз би не пішов до лікарів. Мене донька "кинула" в машину і відвезла в лікарню, де одразу прооперували. Стан був критичний".

Олексій Вертинський з донькою та онукою / Фото: instagram.com/kseniyavertinska

Саме завдяки доньці актора та допомозі українців, йому вдалося швидко пройти реабілітацію і встати на ноги. І навіть після заборони лікарів Олексій Вертинський знову виходить на сцену, адже глядачі, потребують цього.

"Ми зібрали необхідну суму на мою реабілітацію менше, ніж за добу. За що я неймовірно вдячний українцям! Але я не знав про те, що Ксюша оголосила збір коштів. Дізнався про це вже пізніше, а в той час мене на ношах тягали лікарнею… Зараз я розумію, що мене могло і не бути вже. Дякую Богу і людям за це! Саме біда довела – наш народ найліпший, я в цьому жодним чином не сумнівався!" – поділився артист.

Олексій Вертинський

Нагадаємо, що влітку цього року Олексій Вертинський переніс декілька серйозних операцій на серці. Донька зірки була змушена звернутися до українців за фінансовою допомогою. Буквально за добу люди відгукнулися і допомогли зібрати необхідну суму.

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