Олексій Залевський пояснив, чому "знущався" з учасників популярного шоу 2000-х "Шанс"

Режисер і дизайнер Олексій Залевський пояснив, чому "знущався" з учасників популярного музичного проєкту 2000-х "Шанс".

Дизайнер працював над образами героїв шоу, які іноді приголомшували своєю екстравагантністю. Залевський міг одягнути учасника в незвичайне вбрання, кардинально змінити зачіску, коротко підстригти або ж перефарбувати волосся. Як пояснив дизайнер в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", це все робилося задля шоу. Коли в учасника була життєва історія така, що не зацікавила б глядача, тоді Залевський працював над образом.

"Насправді, люди не вміють відрізняти шоу від життя. Так, були такі моменти, коли режисер до мене підходив і казав: "Герой - г*вно, історія – г*вно, розповідати немає чого. Давай щось роби". Ми тоді стригли людину коротко, одягали в екстравагантний одяг", - пояснив дизайнер.

Олексій Залевський / Фото: скриншот з відео

Залевський також наголосив, що учасник, коли йшов на проєкт "Шанс", погоджувався з правилами. На думку дизайнера, якщо людина стає публічною та частиною шоубізнесу, то має бути готовою до усіляких каверзних запитань та можливих провокацій.

"Я завжди казав, якщо ви такі розумні, геніальні, гарні, талановиті і все знаєте про шоубізнес, то навіщо ви лізете в цей проєкт. Якщо ви прийшли на це шоу – ви погодилися з правилами гри. Якщо людина не готова до цього, то не треба йти до шоубізнесу. Ти прийшов до шоубізнесу, ти погодився з цими правилами, значить будь готовий відповідати на запитання і готовим до усіляких провокацій. Якщо ти до цього не готовий – сиди вдома", - додав Залевський.

Нагадаємо, раніше Олексій Залевський розповів, як його вигнали з Ukrainian Fashion Week і де він брав гроші на покази.

Олексій Залевський

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