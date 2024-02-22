Олексій Залевський шокував діагнозом - у нього відмирають кістки, потрібна термінова операція

Відомий український режисер і дизайнер Олексій Залевський став новим героєм YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

У цьому випуску він розказав, де і з ким зустрів повномасштабне вторгнення, як в пошуках роботи виживає на пенсію з інвалідності і про зіркових колег, з якими припинив спілкуватися після шоу "Зірка+зірка-2". Крім того, Олексій вперше так багато розказав про своє особисте життя.

Вже після запису інтерв'ю, коли вимкнулися камери, Олексій шокував новиною! Пів року тому лікарі виявили у нього некроз кісток (руйнування кісткової тканини з порушенням функції ураженого суглоба) і йому терміново потрібно зробити дві операції на стегнах, в іншому випадку він може залишитися прикутим до ліжка на все життя!

Олексій Залевський

"Я б не хотів спекулювати на цій темі, зараз багато військових, яким також потрібна допомога. Тому і не хотів говорити про це публічно", - сказав мені Олексій.

За його словами, сума, яку озвучили лікарі, складає 14 тисяч євро. І хоча цих грошей у нього немає, опускатися до того, аби просити їх у своїх знайомих чи друзів він не хоче.

Команда "Наодинці" не може залишитися осторонь і вирішила допомогти Олексію Залевському. Ми відкриваємо збір на лікування відомого дизайнера.

Реквізити:

Моно: 5375 4112 1396 5754

Приват: 4149 6293 6444 0602

PayPal: z@zalevskiy.com

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