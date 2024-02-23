Олексій Залевський шокував діагнозом: українські зірки закликали допомогти режисеру

Зірковий режисер і стиліст страждає від некрозу кісток.

У відомого українського режисера і дизайнера Олексія Залевського лікарі виявили страшну хворобу – некроз кісток (руйнування кісткової тканини з порушенням функції ураженого суглоба).

Так, знаменитість потребує екстреного хірургічного втручання. Зокрема, йому терміново потрібно зробити дві операції на стегнах. Для цього треба зібрати 14 тис євро. Така сума для Олексія є надзвичайно великою, тому YouTube-проєкт ТСН.ua "Наодинці" оголосив про збір коштів для допомоги.

Олексій Залевський

До слова, до розголосу ситуації долучилася низка українських зірок, які також оприлюднили реквізити для допомоги режисеру, аби він не залишився прикутим до ліжка.

Надя Дорофєєва

Артистка в Instagram-stories зробила репост і оприлюднила посилання на збір.

Зірки закликали допомогти Олексію Залевському у боротьбі з його недугою

Аліна Доротюк

Інтерв'юерка також надала розголосу інформацій й закликала авдиторію задонатити режисерові на лікування.

Зірки закликали допомогти Олексію Залевському у боротьбі з його недугою

Катерина Кузнєцова

Українська акторка, зірка серіалу "Кухня" у себе в фотоблогу також долучилася до допомоги й надала фанам посилання на збір.

Зірки закликали допомогти Олексію Залевському у боротьбі з його недугою

Кожен небайдужий також може долучитися до допомоги режисерові і дизайнерові Олексію Залевському за реквізитами нижче:

Моно: 5375 4112 1396 5754

Приват: 4149 6293 6444 0602

PayPal: z@zalevskiy.com

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