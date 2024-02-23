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Олексій Залевський шокував діагнозом: українські зірки закликали допомогти режисеру

Олексій Залевський шокував діагнозом: українські зірки закликали допомогти режисеру

Олексій Залевський

Зірковий режисер і стиліст страждає від некрозу кісток.

У відомого українського режисера і дизайнера Олексія Залевського лікарі виявили страшну хворобу – некроз кісток (руйнування кісткової тканини з порушенням функції ураженого суглоба).

Так, знаменитість потребує екстреного хірургічного втручання. Зокрема, йому терміново потрібно зробити дві операції на стегнах. Для цього треба зібрати 14 тис євро. Така сума для Олексія є надзвичайно великою, тому YouTube-проєкт ТСН.ua "Наодинці" оголосив про збір коштів для допомоги.

Олексій Залевський / ©
Олексій Залевський

До слова, до розголосу ситуації долучилася низка українських зірок, які також оприлюднили реквізити для допомоги режисеру, аби він не залишився прикутим до ліжка.

Надя Дорофєєва

Артистка в Instagram-stories зробила репост і оприлюднила посилання на збір.

Зірки закликали допомогти Олексію Залевському у боротьбі з його недугою / ©
Зірки закликали допомогти Олексію Залевському у боротьбі з його недугою

Аліна Доротюк

Інтерв'юерка також надала розголосу інформацій й закликала авдиторію задонатити режисерові на лікування.

Зірки закликали допомогти Олексію Залевському у боротьбі з його недугою / ©
Зірки закликали допомогти Олексію Залевському у боротьбі з його недугою

Катерина Кузнєцова

Українська акторка, зірка серіалу "Кухня" у себе в фотоблогу також долучилася до допомоги й надала фанам посилання на збір.

Зірки закликали допомогти Олексію Залевському у боротьбі з його недугою / ©
Зірки закликали допомогти Олексію Залевському у боротьбі з його недугою

Кожен небайдужий також може долучитися до допомоги режисерові і дизайнерові Олексію Залевському за реквізитами нижче:

Моно: 5375 4112 1396 5754

Приват: 4149 6293 6444 0602

PayPal: z@zalevskiy.com

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