Олексій Залевський шокував діагнозом: українські зірки закликали допомогти режисеру

Зірковий режисер і стиліст страждає від некрозу кісток.
У відомого українського режисера і дизайнера Олексія Залевського лікарі виявили страшну хворобу – некроз кісток (руйнування кісткової тканини з порушенням функції ураженого суглоба).
Так, знаменитість потребує екстреного хірургічного втручання. Зокрема, йому терміново потрібно зробити дві операції на стегнах. Для цього треба зібрати 14 тис євро. Така сума для Олексія є надзвичайно великою, тому YouTube-проєкт ТСН.ua "Наодинці" оголосив про збір коштів для допомоги.
До слова, до розголосу ситуації долучилася низка українських зірок, які також оприлюднили реквізити для допомоги режисеру, аби він не залишився прикутим до ліжка.
Надя Дорофєєва
Артистка в Instagram-stories зробила репост і оприлюднила посилання на збір.
Аліна Доротюк
Інтерв'юерка також надала розголосу інформацій й закликала авдиторію задонатити режисерові на лікування.
Катерина Кузнєцова
Українська акторка, зірка серіалу "Кухня" у себе в фотоблогу також долучилася до допомоги й надала фанам посилання на збір.
Кожен небайдужий також може долучитися до допомоги режисерові і дизайнерові Олексію Залевському за реквізитами нижче:
Моно: 5375 4112 1396 5754
Приват: 4149 6293 6444 0602
PayPal: z@zalevskiy.com
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