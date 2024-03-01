Олексій Залевський вперше розповів, як дізнався про свою невиліковну хворобу

Дизайнер поділився, що проблеми зі здоров’ям почалися після коронавірусу.
Відомий український режисер та дизайнер Олексій Залевський вперше розповів, як дізнався, що у нього некроз кісток, про який він розповів YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".
Як пояснили Залевському лікарі, причиною некрозу кісток у нього міг стати тяжко перенесений коронавірус.
"Я був під апаратом ШВЛ. Жив майже тиждень. У мене потім були проблеми з суглобами, з м'язами. І вагу набрав теж, тому що мене кололи гормонами", - розповів дизайнер у програмі "ЖВЛ".
За словами Залевського, він не вірив, що зможе зібрати необхідну суму на лікування і спочатку не хотів говорити про свій діагноз назагал, оскільки у країні війна і багато хто потребує допомоги.
"Інколи мені пишуть, дзвонять, теж просять допомогти. А як я можу допомогти, коли сам живу на 300 гривень на тиждень? Навколо війна, у людей інші проблеми. І тут якийсь Залевський зі своїми проблемами. Але зараз я зрозумів, що життя триває. І я дуже-дуже вдячний українцям і усім, і хто відгукнувся, і хто мені зателефонував. Я насправді не очікував такої реакції", - зізнався дизайнер.
Менше ніж за тиждень завдяки небайдужим збір вдалося закрити. Підготовчий процес до операції починати вже можна, але Олексій налаштовується на дуже довге лікування:
"Це не те, що зробив одну операцію і на цьому все закінчилося. А потім, якщо я доживу через років 10-15, мені потрібно буде теж знову міняти суглоби. Тому це хвороба зі мною надовго", - пояснив режисер.
Підкосила хвороба Олексія дуже стрімко, Каже, від болю у спині і ногах, не міг ані стояти, ані лежати:
"А проблема виявилася в опорно-рухотильному апараті, як це кажуть. І в мене відмирають кісті, і вони вже мертві, і тому це не виліковно, це тільки оперувати, і ніяких інших варіантів не може бути", - додав Залевський.
Олексій поділився, що про нього згадали давні друзі і клієнти, Наталя Могилевська виклала в мережу кадри з програми "Шанс", де працювала разом з Залевським. Телефонували й зіркові колеги, хто не набирав його роками.
"Чесно, я був шокований, коли подзвонив Андрій Данилко. Він подзвонив до редакції, попросив мій телефон, а потім каже, я набираю твій телефон, а він не змінився. Я кажу, а в мене теж ти висвітився і твій телефон теж не змінився. Хоча ми не розмовляли близько років 8-10. Він каже: "О, ти смієшся". Я кажу: "А мені так стало смішно". Думаю: "Боже, невже на мої похорони прийде Данилко", - сказав Залевський.
Нагадаємо, раніше Олексій Залевський приголомшив сумою своєї пенсії і розповів, як він став безробітним.
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