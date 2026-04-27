Олена Філонова розсекретила свій дохід на місяць і здивувала сумою: "Стала менше заробляти"
Зірка пояснила причину зниження заробітку.
Відома українська ведуча та блогерка Олена Філонова відверто поділилася, як змінилися її доходи за час повномасштабної війни.
Зірка не приховує, що фінансова ситуація стала значно скромнішою, і пояснює це складним становищем українського бізнесу. За словами Філонової, цього місяця її прибуток від реклами в соцмережах становив близько 15 тисяч гривень. Вона припускає, що бренди нині обережніше витрачають бюджети через кризові умови, тому й кількість комерційних пропозицій зменшилася.
Попри це блогерка наголошує: знижувати власну цінність вона не планує. Олена зізнається, що має внутрішню планку і не готова працювати за нижчими розцінками.
«Я стала менше заробляти, бо бізнесам стало важко й не всі готові віддавати певну суму грошей. Але я не хочу занижувати свою вартість й знецінювати себе. Наприклад, цього місяця я заробила всього-на-всього 15 тис. грн. Мені не соромно про це казати. Краще правда, ніж прикрашати те, чого нема», — поділилася Олена в коментарі «Люкс ФМ».
