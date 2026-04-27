Олена Філонова розсекретила свій дохід на місяць і здивувала сумою: "Стала менше заробляти"

Олена Філонова / © instagram.com/efilonova

Відома українська ведуча та блогерка Олена Філонова відверто поділилася, як змінилися її доходи за час повномасштабної війни.

Зірка не приховує, що фінансова ситуація стала значно скромнішою, і пояснює це складним становищем українського бізнесу. За словами Філонової, цього місяця її прибуток від реклами в соцмережах становив близько 15 тисяч гривень. Вона припускає, що бренди нині обережніше витрачають бюджети через кризові умови, тому й кількість комерційних пропозицій зменшилася.

Попри це блогерка наголошує: знижувати власну цінність вона не планує. Олена зізнається, що має внутрішню планку і не готова працювати за нижчими розцінками.

«Я стала менше заробляти, бо бізнесам стало важко й не всі готові віддавати певну суму грошей. Але я не хочу занижувати свою вартість й знецінювати себе. Наприклад, цього місяця я заробила всього-на-всього 15 тис. грн. Мені не соромно про це казати. Краще правда, ніж прикрашати те, чого нема», — поділилася Олена в коментарі «Люкс ФМ».

Нагадаємо, нещодавно українська модель Ніка Ломіа похизувалася розкішним весіллям у Франції і тамадою Максимом Галкіним. Стала відома захмарна сума гонорару російському шоумену та решті запрошених зірок.

