Олена Філонова схуднула на 20 кіло і приголомшила фото до та після

Українська ведуча та блогерка Олена Філонова схуднула на 20 кілограмів і приголомшила перевтіленням.

Зірка Мережі розпочала свій шлях зі схуднення 16 вересня. За чотири місяці Олені Філоновій вдалося досягнути просто неймовірних результатів. Наразі блогерка схудла на 20 кілограмів. Свій шлях знаменитість розпочинала з вагою в 68,2 кіло, а наразі ж вона важить 48,2.

"Офіційно мінус 20 кг. 27 січня я фіксую свою рекордну вагу по зниженню! 16 вересня я почала свій новий шлях до себе нової! І от офіційно я кричу на весь світ – я мінус 20 кілограмів", - поділилася блогерка.

Олена Філонова / Фото: instagram.com/efilonova

Олена Філонова також показала фото до та після схуднення. Пишнотілу блогерку тепер просто не впізнати. В Олени Філонової нині струнка та підтягнута фігура. Та все ж таки зірка Мережі запевнила, що вона подобалася собі в будь-якій вазі.

"Я завжди себе любила і мені краще знати! Мені раніше стільки всього нав'язували, обговорювали, наговорювали на мене і за мене. Я пережила найбільший булінг та приниження від людей. Я витримала всі образи і зла не тримаю. Краща відповідь - мій сьогоднішній результат! Я люблю себе нову, і стару, і будь-яку", - запевнила блогерка.

Олена Філонова / Фото: instagram.com/efilonova

Нагадаємо, нещодавно співачка Тіна Кароль приголомшила своїм кардинальним схудненням. Артистка також показувала результат на фото до та після.

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