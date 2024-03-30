Олена Гребенюк розповіла, як її донька-підліток страждала від депресії через участь у популярному шоу

Українська оперна діва Олена Гребенюк розповіла про негативний вплив на ментальне здоров'я її дитини-підлітка після знімань у шоу "Супермама".

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" знаменитість шокувала зізнанням, що після проєкту її донька Ліза протягом року була в депресивному стані та відчувала повну апатію. Втім, зіркова мама заспокоїла, що через деякий час все налагодилося й наразі дівчина зовсім інший підліток.

Олена Гребенюк з донькою. Фото: Instagram Олени Гребенюк

"Роки три-чотири тому було дуже важко. "Супермама" вплинула… Це було жахливо. У мене дитина була в депресії майже рік. Це була жахлива ситуація. Вона лежала, не могла встати, нічого не хотіла й взагалі. Тому у цієї програми був певний негативний відгук від мене. А зараз вона інша дитина. Є спалахи максимального щастя, але вона мислить адекватно. Вона розуміє, знає, що таке кошти. Вона мотивована, бо розуміє, якщо не вона, то ніхто їй не допоможе. І вона включилася в процес сама", - поділилася Олена Гребенюк.

Донька Олени Гребенюк. Фото: Facebook Олени Гребенюк

Тим часом 15-річна Ліза після закінчення 9 класу пішла навчатися до електротехнічного коледжу й здобуде спеціальність, дотичну до ІТ-технологій. До того ж дівчина знаходить час і для хобі. Зокрема, навчається співу й грає у волейбол у коледжі.

"Лізі зараз 15 років, вона закінчила дев'ятий клас дуже жахливо. І влітку взяла мене за руку й сказала, що піде до училища. І зараз займається волейболом і співом, щоб було більше балів. Вона йшла на IТ, але там інша спеціальність. В училищі вона займається волейболом. І там же співають. Ба більше, вона стипендію отримує й це так круто", - додала оперна співачка.

Нагадаємо, раніше Олена Гребенюк здивувала, як її колишній з'явився у житті їхньої доньки після суду.

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