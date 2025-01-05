Олена Гребенюк розсекретила роботу 16-річної доньки і який бізнес вона планує відкрити

Оперна співачка Олена Гребенюк розсекретила роботу своєї 16-річної доньки.

Виконавиця у "Сніданку з 1+1" поділилася, що Єлизавета віднайшла своє покликання у 14 років. Дівчина працює баристою. Зокрема, вона сама навчилася цієї справи, закінчила курси та влаштувалася на роботу. Вже два роки Ліза працює баристою.

"У мене дуже така вередлива дитинка. Вона вже два роки працює. Вона не хоче вчитися, але розуміє, що це потрібно. Вона знайшла для себе такий шлях життєвий, і я не заперечую. Вона бариста. Вона пішла, сама навчилася, закінчила курси. Їй було тоді 14 років, а зараз 16", - поділилася оперна діва.

Олена Гребенюк із донькою / Фото: instagram.com/helengreb

Олена Гребенюк зазначила, що підтримала рішення доньки, адже розуміє, що та мусить самостійно віднайти свій життєвий шлях. І, схоже, Лізі це вдалося. Зокрема, свою кар'єру донька виконавиці планує пов'язати саме з цією справою. Єлизавета хоче придбати власну кав'ярню та спробувати сили саме в цьому бізнесі.

"Вона закінчила 9 класів, а потім вона сама обрала свій шлях – пішла до коледжу навчатися. Вона так вчиться, як я з вами зараз співаю, але це не має значення. Вона знає, що таке працювати. Вона вже каже, що хоче купити свою кав'ярню. Вона на цьому знається, вона про це розмовляє і це її зробило іншою людиною", - поділилася оперна діва.

Олена Гребенюк із донькою / Фото: instagram.com/helengreb

Нагадаємо, нещодавно 22-річна донька акторки Ольги Сумської розсекретила, який бізнес хоче відкрити. Заради цієї справи Ганна навіть відмовилася від акторства.

Читайте також: