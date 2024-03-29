Олена Гребенюк у сльозах зізналась, чому під час війни не виїхала з України

Відома оперна співачка Олена Гребенюк пояснила, чому під час повномасштабного вторгнення в Україну вона не повернеться на батьківщину до Баку, Азербайджан.

Як зізналася артистка в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", у 13-річному віці вона вимушена була покинути рідне Баку через збройний конфлікт 1989 року. Внаслідок чисельних загроз життю, її родина переїхала до України.

"Це було критично. Моя бабуся відмовлялася їхати. Вона була похилого віку, її всі знали, бо вона викладала у першому та другому класах. І одного разу невідомий схопив її за руку, а у неї було там поранення, уламок з Другої світової війни. І потім вона сказала: "Ми виїжджаємо". Вона не їхала, бо на Нагірному Карабаху поховані її родичі й там дім її батька. І ми приїхали до України. Мабуть, робили неправильно. Треба було, напевно, боротися. Тоді була така ситуація, що ми б не вижили. Я, може, й так, але бабуся – ні. Бо там стріляли, різали й багато всього відбувалося", - поділилася Олена.

Олена Гребенюк. Фото: Facebook Олени Гребенюк

Втім, попри те, що наразі у Баку більш спокійно, артистка не збирається під час російської агресії в Україні повертатися до рідного міста. За її словами, вона усвідомила це ще далекого 1997-го, коли востаннє приїздила туди побачити батьківський дім.

"Коли мене запитують, чому я не поїхали звідси (з України – прим. ред.), я відповідаю, що вже один раз поїхала. Зараз там (в Баку – прим. ред.) все прекрасно. Останній раз я була 1997 року там. Я подивилася на свій будинок і сказала, що більше ніколи сюди не приїду. Я не можу. Мені дуже боляче", - стримуючи сльози, зізналася співачка.

Нагадаємо, раніше Олена Гребенюк шокувала, як 10 років тому помер її наречений. Артистка розповіла, що сталося з її коханим.

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