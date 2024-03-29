Олена Гребенюк захейтила шоу "Супермама" і шокувала, як хотіла припинити знімання: "Це цирк"

Оперна співачка Олена Гребенюк відверто прокоментувала участь в одному з епізодів шоу "Супермама".

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" виконавиця розсекретила залаштунки шоу. Так, під час знімань у її власній квартирі Олена навіть хотіла забрати контракт й піти з проєкту. Втім, переможницю випуску вона все ж не засуджує:

"Коли я спілкувалася з мамою, бо треба ж дозвіл… Вона не дуже полюбляє, коли тривають знімання в нашому домі, але декілька разів ми це робили. І я казала: "Мам, приготуйся до того, що для всіх ти будеш мати вигляд монстру". І вона казала: "Ні, ми все зможемо". Коли відбувалися знімання у моїй оселі і всі разом ми їли, що мама приготувала, й були певні події, я сказала просто в кадр: "Зараз забираю контракт і ми на цьому закінчуємо. Ще зараз хтось щось скаже й на цьому все". Я дозволяю лише тому, що маю певну мотивацію. І це було відносно моєї дитини. Я бачила, коли мені поставили "нуль" і це все так смішно. Але Оленка, яка посіла перше місце, дійсно крута", - поділилася оперна діва.

Олена Гребенюк з донькою. Фото: Facebook Олени Гребенюк

Олена Гребенюк також розповіла про сцену, в якій у неї хотіли викликати сильні емоції. Втім, виконавиця пішла наперекір й не дозволила психологу-ведучому шоу отримати бажане:

"Психолог на мене стоїть і каже: "У вас взагалі все жахливо". А я усміхнена у червоній сукні сіла на край стільця і кажу: "Так, дійсно". А він запитує: "Чому ви так усміхаєтеся, я ж кажу такі речі?". Якщо б мені казали такі речі іншим тоном, іншою мовою… Я сказала: "Якщо ви хочете, щоб я заплакала, я заплачу, у мене тут п'ять камер. Я буду усміхатися до тих пір, поки я не дозволю собі розплакатися. Ця програма ще не дійшла до того, щоб я щиро віддала те, що я хочу віддати", - зізналася Олена.

Олена Гребенюк. Фото: Instagram Олени Гребенюк

Знаменитість також наголосила, що попри відсутність у неї першого місця в "Супермамі" вона залишається задоволеною собою:

"Хтось, окрім мене з "Супермам" залишився у нашій державі? Ось я "найгірша" мама на світі в розумінні того проєкту. Колись Джулія Ламберт сказала: "Це все цирк". Досвід показує, якщо ти мама, то ти вже супермама", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Гребенюк шокувала своїм схудненням на 19 кіло й розсекретила, якого правила вона слідує, щоб тримати свою фігуру в формі.

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