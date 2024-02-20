Олена-Христина Лебідь чесно відповіла, чи вийшла заміж за Розенка: "Насправді весілля було"

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь розсекретила, чи справді вийшла заміж за віцепрезидента Товариства Червоного Хреста України Павла Розенка.

Такі чутки поширилися влітку минулого року, коли пара опублікувала весільні фото. У програмі "Ранок у великому місті" Лебідь зізналась, що весілля таки дійсно було. Щоправда, не їхнє з Розенком, а друзів.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

"Насправді весілля було, але не моє, а моїх друзів. Ми були просто гарно вбрані. Не моє було весілля, але знаю, що народ подумав, що це моє", - прокоментувала Лебідь.

Утім, ведуча говорить, що, можливо, й сама незабаром вийде заміж. Річ у тім, що на весіллі вона впіймала букет нареченої. Розенко тоді зауважив, що це знак.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

"Я зловила весільний букет. Він сказав: "Лебідь, це знак", - поділилася ведуча.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина репера Позитива натякнула, що вийшла заміж. Анна Андрійчук показалася в образі нареченої та заговорила про одкровення.

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