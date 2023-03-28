Олена-Христина Лебідь кумедним відео розкрила секрет своєї худорлявості

Ведуча продемонструвала, як правильно треба спалювати калорії.

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь має худорляву статуру. Прихильники знаменитості часто задаються питанням, як їй вдається мати таку фігуру.

У своєму Instagram Олена-Христина розкрила секрет своєї худорлявості. Знаменитість опублікувала кумедний ролик, на якому у спідній білизні показала, як правильно спалювати калорії.

"Чому я така худорлява? Я довго приховувала це, але…Головне…правильно спалювати калорії", - зізналась ведуча.

Далі на відео Олена-Христина показала, як смажила картоплю. Загалом, страва повністю згоріла на пательні.

"Довелося зізнатися", - пожартувала ведуча.

Нагадаємо, Олена-Христина полюбляє тішити прихильників кумедними роликами. Раніше телеведуча показувала відео, як взимку у купальнику дефілює на подвір'ї.

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