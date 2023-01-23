Олена-Христина Лебідь насмішила кумедним відео, як у купальнику та на підборах на подвір'ї дефілює

Ведуча пожартувала, як вона вміє одягатися за прогнозом погоди.
Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь має відмінне почуття гумору та не соромиться його продемонструвати прихильникам. Зокрема, знаменитість не проти пожартувати над собою.
В Instagram Олена-Христина потішила прихильників новим кумедним контентом. Зірка опублікувала відео, де взимку у купальнику, картузі, на підборах та з портфелем у руках на подвір'ї дефілює. Впевненою ходою ведуча йшла до автівки.
Як пожартувала Олена-Христина, вона однозначно вміє одягатися за прогнозом погоди.
"Січень: коли одяглася за прогнозом погоди", - потішила прихильників Лебідь.
У коментарях під дописом Олену-Христину просто засипали компліментами. Знаменитості написали чимало приємних слів щодо її фігури, а також оцінили дефіле взимку подвір'ям.
- Головне шапку вдягла! Кріс, ти супер!
- Ух ти, класний купальник! Так, +11 в січні це нонсенс
- Вау! Які ноги! Ну просто богиня!
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