Олена-Христина Лебідь насмішила кумедним відео, як у купальнику та на підборах на подвір'ї дефілює

Ведуча пожартувала, як вона вміє одягатися за прогнозом погоди.

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь має відмінне почуття гумору та не соромиться його продемонструвати прихильникам. Зокрема, знаменитість не проти пожартувати над собою.

В Instagram Олена-Христина потішила прихильників новим кумедним контентом. Зірка опублікувала відео, де взимку у купальнику, картузі, на підборах та з портфелем у руках на подвір'ї дефілює. Впевненою ходою ведуча йшла до автівки.

Як пожартувала Олена-Христина, вона однозначно вміє одягатися за прогнозом погоди.

"Січень: коли одяглася за прогнозом погоди", - потішила прихильників Лебідь.

У коментарях під дописом Олену-Христину просто засипали компліментами. Знаменитості написали чимало приємних слів щодо її фігури, а також оцінили дефіле взимку подвір'ям.

Головне шапку вдягла! Кріс, ти супер!

Ух ти, класний купальник! Так, +11 в січні це нонсенс

Вау! Які ноги! Ну просто богиня!

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