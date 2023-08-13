Олена-Христина Лебідь натякнула, що вийшла заміж за Розенка і показала фото зі свята

Ведуча заінтригувала двозначним постом у соцмережі.
Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь спантеличила шанувальників неоднозначною світлиною у своєму Instagram.
У фотоблогу знаменитість натякнула, що вийшла заміж за свого давнього бойфренда, віцепрезидента Товариства Червоного Хреста України Павла Розенка. Лебідь розмістила знімок, на якому вони ошатно вбрані з Розенком стоять біля арки з квітів.
Павло Розенко зображений у синьому піджаку, сорочці та джинсах, а Олена-Христина у гарній блакитній сукні. Фотографію з обранцем Лебідь загадково прокоментувала: "Тсс…".
Своєю чергою, шанувальники ведучої зробили висновок, що таким чином вона натякнула, що стала дружиною Розенка:
- Якщо це те, про що я думаю, то я вас вітаю. Будьте щасливими
- Красунчики! Вітаю!
- Нарешті!
- Які ви милі! Ви так пасуєте одне одному. Вітаю! З таким чудовим днем у вашому житті
Як відомо, ведуча Олена-Христина Лебідь та віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко розсекретили свої стосунки у листопаді 2018 року. Подейкують, що пара вже давно зіграла весілля, а фото, яким поділилася Лебідь, було зроблене під час розпису закоханих.
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