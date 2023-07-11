Олена-Христина Лебідь показала маму-красуню, на яку схожа, як дві краплі води

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь поділилася рідкісними кадрами зі своєю мамою.

Зірка опублікувала усміхнені світлини з найріднішою під час відпочинку біля води. Олена-Христина та її мама позували на пірсі у довгих сукнях та з букетом квітів. Ведуча віддала перевагу яскравій жовтій сукні, в той час як її матуся одягла вбрання синього кольору, тож разом в них вийшов дуже патріотичний family-лук.

"Сьогодні моя мама точно знає, що я без шапки, але поїла", - жартома підписала світлини Лебідь.

Олена-Христина Лебідь з мамою / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Підписники зірки не могли не помітити, як сильно ведуча схожа на свою маму-красуню, та написали їй десятки приємних коментарів: "Дівчата-красуні", "Як сестри", "Сукні супер, ви такі чудові", "Олено, ви - копія мами", "Наче сестрички".

Раніше співачка Катерина Бужинська показала свою 16-річну доньку, з якою вони дуже схожі.

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