Олена-Христина Лебідь показала рідкісні фото з бойфрендом і насмішила жартом про свій погляд

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь показала рідкісні романтичні фото зі своїм бойфрендом, віцепрезидентом Товариства Червоного Хреста України Павлом Розенком.

Контентом зі своїм коханим знаменитість ділиться вкрай рідко. Однак цього разу ведуча зробила виняток. Лебідь опублікувала серію світлин зі своїм обранцем.

На першому знімку ведуча у квітковій сукні засмучено дивилася у вікно. Тим часом Розенко робив селфі.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Вже на іншому кадрі ведуча закохано спостерігала за своїм обранцем. Як зазначила знаменитість, її погляд одразу ж змінюється, коли вона бачить коханого. Лебідь пожартувала, що не знає, як воно взагалі працює.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

"Я, коли дивлюся у вікно (перше фото - прим. ред.). Я, коли дивлюся на нього (друге фото – прим. ред.). Не знаю, воно саме", - пожартувала в дописі знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно акторка Дар'я Трегубова зізналась, що більше не самотня. Знаменитість розповіла про свого бойфренда та їхні стосунки, які тільки-но зароджуються.

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