Олена-Христина Лебідь показала рідкісні фото з бойфрендом і насмішила жартом про свій погляд

Ведуча потішила контентом зі своїм коханим.
Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь показала рідкісні романтичні фото зі своїм бойфрендом, віцепрезидентом Товариства Червоного Хреста України Павлом Розенком.
Контентом зі своїм коханим знаменитість ділиться вкрай рідко. Однак цього разу ведуча зробила виняток. Лебідь опублікувала серію світлин зі своїм обранцем.
На першому знімку ведуча у квітковій сукні засмучено дивилася у вікно. Тим часом Розенко робив селфі.
Вже на іншому кадрі ведуча закохано спостерігала за своїм обранцем. Як зазначила знаменитість, її погляд одразу ж змінюється, коли вона бачить коханого. Лебідь пожартувала, що не знає, як воно взагалі працює.
"Я, коли дивлюся у вікно (перше фото - прим. ред.). Я, коли дивлюся на нього (друге фото – прим. ред.). Не знаю, воно саме", - пожартувала в дописі знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно акторка Дар'я Трегубова зізналась, що більше не самотня. Знаменитість розповіла про свого бойфренда та їхні стосунки, які тільки-но зароджуються.
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