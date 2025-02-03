Олена-Христина Лебідь показалася в обіймах у бойфренда Розенка: як пара провела час разом

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь вперше за тривалий час показалася зі своїм коханим віцепрезидентом Товариства Червоного Хреста України Павлом Розенком.

Закохані попозували на церемонії нагородження лідерів українського бізнесу, які зробили внесок у розвиток економіки країни в складні часи. Так, для спільного публічного виходу Христина обрала довгу вишукану сукню з відкритими плечима та глибоким декольте. Поруч з нею на щасливому фото попозував Розенко, який обрав для себе стриманий чорний костюм.

Олена-Христина Лебідь і Павло Розенко / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Олена-Христина Лебідь і Павло Розенко / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Під час події у Києві Лебідь також зустрілася зі своїми знайомими, які наробили їй низку компліментів щодо фігури. Поміж тим у кадр з ведучою потрапила й акторка Ольга Сумська. Крім того, Христина у компанії обранця насолодилася хітами запрошених українських виконавців.

Олена-Христина Лебідь і Ольга Сумська / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Олена-Христина Лебідь / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Як відомо, ведуча Олена-Христина Лебідь та віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко заговорили про свої стосунки у листопаді 2018 року. Подейкують, що пара вже навіть зіграла весілля, але новину про це тримає в таємниці дотепер.

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