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Олена-Христина Лебідь у купальнику насмішила невдалим танцем Венздей біля чану

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
336
Час на прочитання
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Олена-Христина Лебідь у купальнику насмішила невдалим танцем Венздей біля чану

Олена-Христина Лебідь / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Ведуча спробувала повторити вірусний танок.

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь потішила своїх прихильників кумедним контентом.

Днями знаменитість вирушила у відпустку в Карпати, про що розповіла на своїй сторінці в Instagram. Там Лебідь вирушила відпочити у чані, де захотіла й собі записати вірусний танець Венздей з однойменного серіалу Netflix.

У відео, яким Олена-Христина поділилася у фотоблогу, вона постає у купальнику та синій новорічній шапці. Ведуча почала танцювати, та, випадково підсковзнулася та впала у чан. І все ж таки приземлилася гарно. "Wednesday oops-dance", - підписала відео Лебідь.

Трохи згодом ведуча показала, як у Карпатах шукала сніг. Олена-Христина поділилася фото, на яких позує у в'язаному рожевому купальнику з паличками від лиж у руках:

"+9. Карпатські Мальдіви. Знайшла лижний купальник. Залишилось знайти лижний сніг", - написала під фото Лебідь.

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed
Олена-Христина Лебідь / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed
Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed
Олена-Христина Лебідь / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed
Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed
Олена-Христина Лебідь / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

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Дата публікації
Перегляди
336
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