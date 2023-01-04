Олена-Христина Лебідь у купальнику насмішила невдалим танцем Венздей біля чану

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь потішила своїх прихильників кумедним контентом.

Днями знаменитість вирушила у відпустку в Карпати, про що розповіла на своїй сторінці в Instagram. Там Лебідь вирушила відпочити у чані, де захотіла й собі записати вірусний танець Венздей з однойменного серіалу Netflix.

У відео, яким Олена-Христина поділилася у фотоблогу, вона постає у купальнику та синій новорічній шапці. Ведуча почала танцювати, та, випадково підсковзнулася та впала у чан. І все ж таки приземлилася гарно. "Wednesday oops-dance", - підписала відео Лебідь.

Трохи згодом ведуча показала, як у Карпатах шукала сніг. Олена-Христина поділилася фото, на яких позує у в'язаному рожевому купальнику з паличками від лиж у руках:

"+9. Карпатські Мальдіви. Знайшла лижний купальник. Залишилось знайти лижний сніг", - написала під фото Лебідь.

Олена-Христина Лебідь / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Олена-Христина Лебідь / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Олена-Христина Лебідь / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Нагадаємо, раніше українські зірки поділилися, як зустріли Новий рік 2023. Знаменитості зізналися, що плакали під час промови президента та дякували ЗСУ за збиті дрони. Детальніше про те, як українські артисти зустріли Новий рік – читайте у нашому матеріалі.

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