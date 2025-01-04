Олена-Христина Лебідь у купальнику взимку станцювала на снігу й приголомшила своєю фігурою

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь похизувалася своїм відпочинком у горах.

І вже традиційно Христина потішила фанів креативним контентом. Зокрема, зняла ролик, як під пісню "Золото Карпат" Степана Гіги витанцьовує на засніжених пагорбах. Щоправда, для цього блогерка обрала доволі цікавий лук, який складався з яскравого жовтого купальника та чобіт. А ось на голові красується червоний віночок з квітів.

У підписі до відео у фотоблогу Христина з гумором зазначила, що саме в такий спосіб на морозі повертається у форму після новорічних свят: "Розтряхую олів'є і холодець".

Олена-Христина Лебідь у купальнику запалила танцем на снігу

Утім, у коментарях юзери наголосили, що телеведуча має неперевершену форму й зайвим кіло там просто немає місця. Але водночас знайшлися й хейтери, на думку яких Лебідь демонструє надмірну худорлявість.

Одна я дивуюся, як цей холодець і салати в вас помістилися? Ви, здається, теж аферистка, бо таке враження, що взагалі не змінюєтесь з роками. Щасливого року! Гарних свят

Не ображайтесь, але треба вагу піднабрати

Крута наша Христина! Молодець! А всі, хто хейтить, лягайте краше спати – так всім буде корисніше

Нагадаємо, нещодавно своїм відпочинком у горах ділилася родина ведучого Анатолія Анатоліча. Зокрема, його дружина Юла приголомшила, як їхніх 3-річний син вперше поїхав на лижах.

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