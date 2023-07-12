Олена-Христина Лебідь вилетіла з батута та гепнулася на землю: "Дострибалася"

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь вилетіла з батута та впала просто на землю.

Про курйозний інцидент знаменитість розповіла в Instagram. Ведуча поділилася кадрами, як у жовтій довгій сукні стрибає на батуті, що був без страхування. Однак, щось пішло не так. Ведуча ненароком оступилася та полетіла просто на землю.

"Дострибалася…А ви так вмієте?" - поцікавилася у прихильників Олена-Христина та додала смайлик, що сміється.

Олена-Христина Лебідь / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Судячи з кадрів, ведуча не отримала серйозних травм. Навпаки, Лебідь навіть розвеселила ситуація з батутом.

Олена-Христина Лебідь / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

А от прихильники не на жарт розхвилювалися. Фани порадили Олені-Христині наступного разу бути більш обережною, аби не потрапляти більше у такі ситуації: "Будьте обережні, будь ласка. Це звісно прикольно та весело, але травматично", "елегантне падіння", "боляче було?".

Нагадаємо, нещодавно Олена-Христина Лебідь показала рідкісні кадри зі своєю мамою. Прихильники зауважили, що ведуча схожа на рідну людину, як дві краплі води.

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