Олена-Христина Лебідь вперше за тривалий час показала романтичне фото з коханим Розенком

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь майже не ділиться сімейним контентом з коханим, віцепрезидентом Товариства Червоного Хреста України Павлом Розенком.

Однак з нагоди важливого для України свята знаменитість зробила виняток. У День вишиванки Лебідь із Розенком влаштувати імпровізований фотосет. Закохані одягли свої вишиті сорочки і зробили оригінальне фото. Парочка позувала перед об'єктивом фотокамери, демонструючи сердечко, яке вони склали руками.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Також Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко привітали підписників із важливим святом – Днем вишиванки.

"З Днем вишиванки, друзі! Любимо вас усіх!" – написали закохані, додавши до свого допису смайлики у вигляді сердець.

У коментарях під фото підписники теж долучилися до привітань. Також фани закоханих написали, що вони неабияк гарна пара.

Дуже гарні!

Вітаю вас з Днем вишиванки, ви супер!

Зі святом вас, дорогі друзі!

Нагадаємо, ведучі каналів "1+1" та "1+1 Україна" теж вже привітали з Днем вишиванки. Також вони розсекретили, як підбирали собі особливі вишиті сорочки.

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