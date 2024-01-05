Олена-Христина Лебідь захопила рідкісним фото з коханим Розенком і показала, як проводить з ним час

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь вкрай рідко показує фото зі своїм давнім бойфрендом, віцепрезидентом Товариства Червоного Хреста України Павлом Розенком.

Однак цього разу знаменитість зробила виняток. Лебідь у своєму Instagram опублікувала фото, на якому показалася зі своїм коханим на тлі новорічної ялинки. Ведуча постала у світлому светрі, а образ доповнила яскравим макіяжем, тим часом Розенко позував перед камерою у сорочці в клітинку та піджаку.

Загалом, Олена-Христина показала, як проводить час із коханим. Парочка разом відвідала Франківський драмтеатр, де насолоджувалася виставою.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

"У гостях у Мельпомені (муза трагедії у давньогрецькій міфології – прим. ред.)", - підписала кадр Лебідь.

Підписники ведучої написали чимало приємних слів у коментарях. Фани зазначили, що вони просто неймовірна пара: "Чарівна пара", "дуже милі", "ви гарна пара".

Нагадаємо, нещодавно ведучий та актор Олександр Попов вперше зізнався, що одружився. Знаменитість вже розсекретив, чим займається його обраниця та як вони познайомилися.

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