Олена-Христина Лебідь і Павло Розенко вісім років разом: як таємно заручились і чому не одружуються

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко / © Колаж ТСН.ua

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Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь та екснардеп Павло Розенко вже вісім років перебувають в стосунках.

Парочка познайомилась в соцмережах, а після перших зустрічей одразу ж зрозуміла, що між ними виникло справжнє кохання. Між закоханими стрімко почали розвиватися стосунки, які вони спершу приховували, але згодом поділились своїм щастям.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися історію кохання Олени-Христини Лебідь та Павла Розенка: як вони взагалі познайомились, як між ними зав’язався роман, що відомо про їхні таємні заручини і чому вони не одружуються.

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Павло Розенко та Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Знайомство у соцмемережах і чому Олена-Христина Лебідь мала сумніви, чи їй пише справжній Павло Розенко

Парочка познайомилась 2018 року. Сталося це навесні і завдяки соцмережам. Олена-Христина Лебідь опублікувала жартівливий допис в Facebook. Павло Розенко оцінив гумор ведучої та залишив коментар. Проте цим вчинком він неабияк спантеличив знаменитість.

Річ у тім, що Павло Розенко на той момент обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України. Тож, Олена-Христина Лебідь засумнівалась, чи дійсно це саме він їй пише коментар, що навіть уточнила: «Ви не справжній?».

Павло Розенко та Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

На щастя ведучої, Павло Розенко виявився справжнісіньким. Так між ними зав’язалось спілкування у соцмережах. Як пізніше згадувала ведуча, їхнє листування було сповнене гумору, легкості, безпосередності та напору, що складно було встояти.

Врешті, через місяць спілкування у соцмережах парочка вирішила вийти на новий рівень та зустрітися в реальному житті. Перша зустріч хоч й була сповнена курйозів, але стала початком їхньої романтичної історії.

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Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко / © Кінотеатр "Оскар"

Курйоз під час першої зустрічі та початок романтичних стосунків

Пара спілкувалась у соцмережах, але Олена-Христина Лебідь проявила ініціативу та запропонувала заїхати за чоловіком на роботу — до Верховної Ради. Під час зустрічі Павло Розенко одразу ж підкорив ведучу своєю усмішкою. Ба більше, як зізнавалась знаменитість, того вечора у неї взагалі «знесло голову». Врешті, Олена-Христина Лебідь настільки була на емоціях, що заїхала своїм авто в бордюр. Тож, перше побачення пари відбулось на парковці.

До речі, друга зустріч закоханих теж не минула без особливих інцидентів. Вони випадково зустрілись на Подолі в Києві. Олені-Христині Лебідь заважала проїхати бетонна плита, а Павло Розенко взявся її самотужки відтягувати. Тоді ведуча остаточно зрозуміла, що «це — справжній чоловік».

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Загалом, після першої зустрічі парочка почала чи не щодня бачитися і одразу ж зрозуміла, що між ними — справжнє кохання.

Таємні побачення і офіційне зізнання у романтичних стосунках

Майже одразу парочка почала жити разом. Однак свої стосунки вони ретельно приховували. Закохані влаштовували побачення в авто, ходили на прогулянки малолюдними маршрутами та навіть маскувались, коли, наприклад, бували в кінотеатрі.

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Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко припинили приховувати стосунки

Проте у Мережі все ж таки почали з’являтися чутки про їхні стосунки. Тож, у листопаді 2018 року закохані офіційно розсекретили свій роман. Вони разом з’явились на світському заході як пара, а Олена-Христина Лебідь навіть запустила прямий ефір в Instagram, де представила Павла Розенка як її коханого.

Заручини Олени-Христини Лебідь та Павла Розенка і чому офіційно не одружуються

Пара вже тривалий час перебуває в стосунках, проте вони не квапляться узаконювати їх. Однак у серпні 2025 року Павло Розенко зізнався, що ще декілька років тому освідчився Олені-Христині Лебідь, а та ж відповіла згодою. Як пригадував екснардеп, їхні заручини були спокійними та затишними і відбулися в домашній обстановці.

Павло Розенко та Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

З весіллям пара не квапиться. Як зізнавалась Олена-Христина Лебідь, зараз не час для святкувань, оскільки не буде відчуття легкості та задоволення. Проте ведуча пообіцяла, якщо їхні стосунки з коханим вийдуть на новий рівень, вона про це обов’язково оголосить.

Які між ними стосунки зараз

Парочка живе разом та насолоджується компанією одне одного. Спільних дітей у них немає, проте вони виховують домашню улюбленицю — собаку Сору. Між закоханими виникають сварки. Як жартувала ведуча, вони з коханим доволі темпераментна сім’я. Тим не менш, парочка знаходить спільну мову одне з одним.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Вони часто з’являються разом на різноманітних заходах, Олена-Христина Лебідь публікує фото з коханим. Іноді у Мережі виникають чутки про їхній розрив, але вони не відповідають дійсності.

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