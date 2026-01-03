Олена-Христина Лебідь насмішила, як у купальнику та на підборах просто посеред снігу рубає дрова

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Реклама

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь показала, як купальнику просто посеред засніженого подвір'я рубає дрова.

У своєму Instagram знаменитість пожартувала, як повертає своє тіло у форму після новорічних свят. Олена-Христина Лебідь показалась у купальнику та у взутті на підборах просто посеред засніженого подвір'я. Щоб не мерзнути, ведуча займалась таким собі активним спортом. Олена-Христина Лебідь рубала дрова. Схоже, їй це чудово вдавалось.

Ведуча також пожартувала, що загадала на Новий рік побільше активного спорту, проте чи то щось пішло не так, чи то Санта Клаус неправильно почув її бажання.

Реклама

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

"Коли треба відновити форму після Нового року, і я загадала собі активний спорт під ялинку! Але Санта Клаус явно недочув!" – пожартувала ведуча.

Нагадаємо, у співака Дмитра Волканова свого часу теж стався казус під час загадування бажання на Новий рік. Виконавець тоді ледь не вдавився листівкою.