Олена-Христина Лебідь поділилася кумедною ситуацією в готельному номері: "Класний сюрприз, пацани"

Олена-Христина Лебідь

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь разом з коханим Павлом Розенком поділилася нещодавнім курйозом.

Як розповіла Олена-Христина в коментарі TabloID, дорогою до Одеси вони зупинилися в Умані й вирішили заночувати в готелі. Подружжя й гадки не мало, що на них чекає справжня пригода.

"Вечір. Я в спідньому собі лежу на ліжку, в телефоні зависаю. І тут з гучними піснями влітає дуже п’яний хлопець! Бачить мене й з криком: "О! Класний сюрприз, пацани!" біжить до ліжка й паралельно знімає сорочку!" — згадала ведуча.

У цей момент із балкона до кімнати забіг Розенко. Побачивши його, незваний "гість" миттєво розвернувся та вигукнув, що так йому нецікаво, після чого зник. Згодом виявилося, що в сусідньому номері гучно святкували парубоцьку вечірку. А наречений просто переплутав двері.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко

"Майбутній чоловік, мабуть, так і не зрозумів, хто ми, але його друзі реготали так, що було чути через стіну. Виходить, ми теж побували на вечірці", — пожартувала Лебідь.

Телеведуча також додала, що незваному "мачо" дуже пощастило, адже у той момент їхній бульдог Сара була на балконі з Розенком. Зірка зауважила, що собака могла серйозно покалічити хлопця, проте все минулося.

