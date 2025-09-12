ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
2 хв

Олена-Христина Лебідь поділилася кумедною ситуацією в готельному номері: "Класний сюрприз, пацани"

Зірка розповіла про смішний курйоз під час подорожі.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Олена-Христина Лебідь

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь разом з коханим Павлом Розенком поділилася нещодавнім курйозом.

Як розповіла Олена-Христина в коментарі TabloID, дорогою до Одеси вони зупинилися в Умані й вирішили заночувати в готелі. Подружжя й гадки не мало, що на них чекає справжня пригода.

"Вечір. Я в спідньому собі лежу на ліжку, в телефоні зависаю. І тут з гучними піснями влітає дуже п’яний хлопець! Бачить мене й з криком: "О! Класний сюрприз, пацани!" біжить до ліжка й паралельно знімає сорочку!" — згадала ведуча.

У цей момент із балкона до кімнати забіг Розенко. Побачивши його, незваний "гість" миттєво розвернувся та вигукнув, що так йому нецікаво, після чого зник. Згодом виявилося, що в сусідньому номері гучно святкували парубоцьку вечірку. А наречений просто переплутав двері.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко / © instagram.com/elena_kristina_lebed

"Майбутній чоловік, мабуть, так і не зрозумів, хто ми, але його друзі реготали так, що було чути через стіну. Виходить, ми теж побували на вечірці", — пожартувала Лебідь.

Телеведуча також додала, що незваному "мачо" дуже пощастило, адже у той момент їхній бульдог Сара була на балконі з Розенком. Зірка зауважила, що собака могла серйозно покалічити хлопця, проте все минулося.

Нагадаємо, нещодавно Олена-Христина Лебідь поділилася кумедним сімейним фото. Вона з нареченим і собакою позувала у купальнику.

Дата публікації
Кількість переглядів
220
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie