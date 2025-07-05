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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Олена-Христина Лебідь показала округлий животик і натякнула на вагітність

Телеведуча поділилася неоднозначним кадром і залишила підписникам простір для здогадок.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олена-Христина Лебідь і Павло Розенко

Олена-Христина Лебідь і Павло Розенко / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь натякнула на вагітність.

Зірка у своєму фотоблогу оприлюднила неоднозначний кадр, де ледь видніється округлий животик. Олена-Христина не стала квапитися з жодними офіційними заявами про майбутнього первістка, а просто віджартувалася: "Коли всі думали, що я занадто товста, але я... Продовження буде".

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

До слова, зараз ведуча перебуває у стосунках з віцепрезидентом Товариства Червоного Хреста України Павлом Розенком. Вперше вони заговорили про свій роман у листопаді 2018 року. Ба більше, подейкують, що пара вже зіграла таємне весілля. І якщо Лебідь підтвердить свою вагітність, то для пари це стане першим спільним малюком. Додамо, що у Розенка вже є двоє дітей від колишньої дружини.

У коментарях шанувальники розділилися на два табори. Одні схильні думати, що Христина у  притаманній собі манері пожартувала, а решта ж засипали її вітаннями.

  • Але я об’їлась, всі були праві

  • Я дочекалася цього! Вітаю тебе, але буде сумно, якщо потім скажеш, що це пранк

  • Навіщо надула?

  • Ви вагітні?

Нагадаємо, нещодавно донька Олі Полякової відповіла на чутки про вагітність. 20-річна Маша розкрила правду та показала свою справжню фігуру зараз.

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