Олена-Христина Лебідь показала округлий животик і натякнула на вагітність

Олена-Христина Лебідь і Павло Розенко / © instagram.com/elena_kristina_lebed

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Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь натякнула на вагітність.

Зірка у своєму фотоблогу оприлюднила неоднозначний кадр, де ледь видніється округлий животик. Олена-Христина не стала квапитися з жодними офіційними заявами про майбутнього первістка, а просто віджартувалася: "Коли всі думали, що я занадто товста, але я... Продовження буде".

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

До слова, зараз ведуча перебуває у стосунках з віцепрезидентом Товариства Червоного Хреста України Павлом Розенком. Вперше вони заговорили про свій роман у листопаді 2018 року. Ба більше, подейкують, що пара вже зіграла таємне весілля. І якщо Лебідь підтвердить свою вагітність, то для пари це стане першим спільним малюком. Додамо, що у Розенка вже є двоє дітей від колишньої дружини.

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У коментарях шанувальники розділилися на два табори. Одні схильні думати, що Христина у притаманній собі манері пожартувала, а решта ж засипали її вітаннями.

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