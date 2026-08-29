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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
125
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1 хв

Олена-Христина Лебідь приміряла сукню, яку носила у 7 років: "Розкішний максимум"

Ведуча вразила експериментом із дитячим одягом.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Олена-Христина Лебідь

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Телеведуча Олена-Христина Лебідь показала дитячу сукню, яку носила у сім років, і влаштувала для підписників несподівану перевірку — чи зможе зараз вміститися у святкове вбрання.

Артистка зберегла сукню з дитинства. Саме в ній вона свого часу святкувала своє перше 1 вересня разом із друзями. Через роки телеведучій стало цікаво перевірити, чи досі їй підходить вбрання. Результатом експерименту вона поділилася в Instagram. І, схоже, результат її саму неабияк потішив.

«Це моя сукня у 7 років, в якій я святкувала найперше своє 1 вересня з друзями в кафешці. Чи влізу я?» — поцікавилася Олена-Христина.

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Зрештою телеведучій вдалося одягнути дитяче вбрання. Сукня досі застібнулася на ній і загалом сіла цілком вдало, хоча за роки, звісно, стала дещо коротшою. Сама Лебідь сприйняла це як привід для жарту й назвала результат справжнім приводом для гордості.

«Розкішний максимум: влазити у сукню, яку носила у 7 років», — пожартувала ведуча.

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

У коментарях підписники Лебідь теж оцінили її експеримент. Дехто навіть припустив, що нині це вбрання можна було б стилізувати зовсім по-новому — наприклад, поєднати з джинсами та отримати трендовий образ.

Нагадаємо, нещодавно Олена-Христина Лебідь разом зі своїм нареченим Павлом Розенком записала кумедне фітнес-відео. У ролику телеведуча жорстко «покарала» нареченого просто в спортзалі.

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