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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
2 хв

Олена-Христина Лебідь розсекретила свою вагу: "У мене такий організм"

Олена-Христина Лебідь зізналась, скільки насправді важить. Також знаменитість розповіла про свої обмеження в їжі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олена-Христина Лебідь

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь, яка раніше прокоментувала чутки про вагітність, розсекретила свою вагу.

У знаменитості доволі худорлява статура. Олена-Христина Лебідь нині важить 40 кілограмів. Аби випередити всі закиди про анорексію, ведуча в інтерв'ю Oboz.ua наголосила, що вага практично все її життя тримається в такому діапазоні. Знаменитість говорить, що не знає, чому так, однак вона переконана, що це просто така особливість її організму.

"Я важу 40. Але, чесно кажучи, все життя тримаюсь в одній цифрі. Мабуть, у мене такий організм, який ще давно сам собі вирішив: "Їж – не їж, все одно будеш важити стільки", - відверто зізналась ведуча.

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Знаменитість говорить, що особливо себе не обмежує в їжі. Однак все ж таки певні заборони є. Олена-Христина Лебідь не їсть м'яса. Що ж стосується інших продуктів, то ведуча зазначила, що в неї активний метаболізм, тож калорії, які вона з'їдає, швидко згорають.

"Хоча, звісно, певні обмеження в мене є: я веганка, м’яса не вживаю. Але загалом – усе, що потрапляє в організм, дуже швидко згорає. Мені якось розповідали, що сангвініки й холерики – це люди з дуже активним метаболізмом. Бо мають рухливий темперамент – живуть на емоціях. І справді, я ж не ходжу, бігаю підскакуючи", - запевнила ведуча.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Олена-Христина Лебідь виходить заміж. Коханий ведучої Павло Розенко в коментарі ТСН.ua зізнався, що освідчився їй.

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