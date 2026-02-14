- Дата публікації
Олена-Христина Лебідь спровокувала чутки про розрив із Павлом Розенком
Ведуча спантеличила новим дописом.
Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь спровокувала чутки про розрив із коханим Павлом Розенком.
Відповідні плітки поширились після неоднозначного допису знаменитості в Instagram. Ведуча опублікувала картинку, на якій був напис: "Ну ось і все. Давно тріщало. Розірвала". При цьому, жодних коментарів та пояснень Олена-Христина Лебідь не залишила.
Очікувано, що підписники знаменитості одразу ж почали ділитися здогадками, що ж їхня кумирка мала на увазі. Більшість із них дійшли до невтішного висновку, що нібито таким чином ведуча натякає на розрив із коханим.
Сподіваюся, це ви про штани, а не про стосунки…
Я так розумію, що розрив із Павлом Розенком…
Судячи зі всього, День закоханих не вдався…
Проте деякі все ж таки припустили, що це черговий жарт Олени-Христини Лебідь, і під фразою "давно тріщало, розірвала" вона не мала на увазі саме стосунки.
Зазначимо, Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко розсекретили роман у листопаді 2018 року. Офіційно пара не перебуває в шлюбі. Проте відомо, що Павло Розенко освідчився ведучій, а та відповіла згодою.
