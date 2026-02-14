ТСН у соціальних мережах

Олена-Христина Лебідь спровокувала чутки про розрив із Павлом Розенком

Ведуча спантеличила новим дописом.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь спровокувала чутки про розрив із коханим Павлом Розенком.

Відповідні плітки поширились після неоднозначного допису знаменитості в Instagram. Ведуча опублікувала картинку, на якій був напис: "Ну ось і все. Давно тріщало. Розірвала". При цьому, жодних коментарів та пояснень Олена-Христина Лебідь не залишила.

Очікувано, що підписники знаменитості одразу ж почали ділитися здогадками, що ж їхня кумирка мала на увазі. Більшість із них дійшли до невтішного висновку, що нібито таким чином ведуча натякає на розрив із коханим.

Допис Олени-Христини Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

  • Сподіваюся, це ви про штани, а не про стосунки…

  • Я так розумію, що розрив із Павлом Розенком…

  • Судячи зі всього, День закоханих не вдався…

Проте деякі все ж таки припустили, що це черговий жарт Олени-Христини Лебідь, і під фразою "давно тріщало, розірвала" вона не мала на увазі саме стосунки.

Зазначимо, Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко розсекретили роман у листопаді 2018 року. Офіційно пара не перебуває в шлюбі. Проте відомо, що Павло Розенко освідчився ведучій, а та відповіла згодою.

Нагадаємо, у грудні 2025 року артисти Тарас та Олена Тополі повідомили про розрив. Нещодавно у суді розкрили причину розлучення подружжя.

