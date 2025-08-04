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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Олена-Христина Лебідь вперше прокоментувала чутки про свою вагітність (фото)

В ексклюзивному коментарі ТСН.uа телеведуча разом з коханим поділилися подробицями особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Олена-Христина Лебідь

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Відома телеведуча Олена-Христина Лебідь вперше з’явилася на публіці після чуток про свою вагітність. Це сталося на концерті "Музична платформа". 

Зірка вийшла у світ разом зі своїм коханим, колишнім народним депутатом Павлом Розенком. Пара разом активно позувала фотографам і спілкувалася з журналістами. На пряме запитання редакції ТСН.ua щодо чуток навколо свого нового статусу Олена-Христина відповіла:

"Насправді просто з'явився такий класний кадр, яким захотілося поділитися з підписниками. Хіба жінка не може мріяти про це? Хіба в цьому є щось заборонене? Але нехай інтрига ще потримається трохи, мені подобається її тримати", - віджартувалася у коментарі для ТСН.ua телеведуча. 

Нагадаємо, місяць тому знаменитість у своєму фотоблогу оприлюднила неоднозначний кадр, де ледь видніється округлий животик. Цей знімок Лебідь підписала так: "Коли всі думали, що я дуже переїла, але я... Продовження буде". 

Фото ліворуч Христина виклала в соцмережі, праворуч - так вона виглядала на "Музичній платформі"

Фото ліворуч Христина виклала в соцмережі, праворуч - так вона виглядала на "Музичній платформі"

А ось сам Розенко за лаштунками концерту таки розставив крапки над "і" коротким коментарем: "Там не було фотографії про вагітність, це просто була красива фотографія".

Нагадаємо, на цьому ж заході стало відомо, що Розенко освідчився своїй коханій. Як це було, він також розповів у коментарі ТСН.ua.

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