Олена-Христина Лебідь виходить заміж: Павло Розенко їй освідчився

Олена-Христина Лебідь, Павло Розенко / © instagram.com/elena_kristina_lebed

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Відомій телеведучій Олені-Христині Лебідь освідчився її коханий, Павло Розенко. Про це він сам розповів за лаштунками концерту «Музична платформа».

Ведуча перебуває у стосунках з колишнім віцепрем’єр-міністром України Павлом Розенком вже сім років, але до РАГЦу вони не квапляться. Та, виявляється, Олена-Христина Лебідь все ж таки перебуває в статусі нареченої. Павло Розенко освідчився ведучій декілька років тому, а вона відповіла згодою.

«Я її підтримую у всьому. Ми разом вже сім років, але поки офіційно ще не оформлювали наші стосунки. Всьому свій час. Ми з тих пар, для яких ці формальності не мають ніякого значення. Пропозицію я вже зробив. Це було спокійно, красиво, по-домашньому. Тому Христина вже наречена. Вже як декілька років», — вперше поділився з ТСН.ua Павло Розенко.

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На наше запитання Христині, чи планує вона взяти прізвище майбутнього чоловіка, вона відповіла: «Думаю, так. Мені мало пригод з моїм подвійним ім’ям, тому якщо буде — Олена-Христина Лебідь-Розенко, буде ще прикольніше».

Нагадаємо, нещодавно Олена-Христина Лебідь показала округлий животик і натякнула на вагітність.