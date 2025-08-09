- Дата публікації
-
- Гламур
- 163
- 1 хв
Олена-Христина Лебідь з нареченим і собакою показалася у купальниках і насмішила сімейним фото
Закохані замилували своїм відпочинком.
Українська ведуча Олена-Христина Лебідь потішила фанів контентом зі свого відпочинку на озері Світязь.
У фотоблогу знаменитість поділилася рідкісним фото з коханим Павлом Розенком, з яким вони нещодавно насолоджувалися відпусткою. Так, наречені попозували у воді разом зі своїм домашнім улюбленцем. Щоправда, імпровізований фотосет вийшов доволі кумедним через їхні купальні вбрання. Бо у всіх трьох вони були з принтом лимонів і лимонних скибочок.
"Не кисло чилимо" – насмішила підписом до кумедного кадру зірка.
Зазначимо, нещодавно Олена-Христина Лебідь вперше заявила, що вже як декілька років заручена з колишнім віцепрем’єр-міністром України Павлом Розенком. Освідчення бізнесмен зробив зірці по-домашньому. І хоч пара у стосунках сім років, але оформлювати шлюб не квапиться. Раніше ведуча пояснювала, що ці формальності для неї не мають жодного значення.
Нагадаємо, нещодавно Павло Розенко також прокоментував загадкове фото своєї обраниці, де вона демонструвала животик і натякала на майбутнє поповнення в родині.