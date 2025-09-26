Олена-Христина Лебідь заговорила про весілля з коханим і здивувала їхніми сварками

Павло Розенко та Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь заговорила про весілля з коханим Павлом Розенком та здивувала, як вони сваряться.

Не секрет, що знаменитість заручена. Ведуча ще в серпні розповіла редакції ТСН.ua про освідчення коханого. Однак із весіллям пара поки що не квапиться. Олена-Христина Лебідь говорить, що їй наразі не хочеться йти під вінець, адже не час для таких святкувань. Утім, про весілля зірка замислюється, і хоче влаштувати щось нестандартне.

"Ні, ми ще не узаконили стосунки. Про весілля я вже не знаю, чи треба вже мріяти про весілля…Мені здається, що зараз мені цього просто не хочеться, не буде відчуття такого повномасштабного задоволення, легкості, кайфу, бо все одно всі ми на стресі. Обов'язково буде щось нестандартне, всі все побачать і дізнаються", - розповіла ведуча на проєкті "Тур зірками".

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко

До слова, пара вже сім років перебуває в стосунках. Олена-Христина Лебідь говорить, що у них із коханим доволі темпераментна сім'я, і сварок не уникнути. Як пожартувала ведуча, подарований їм сервіз на третю річницю стосунків вона вже розбила.

"Ми темпераментна італійська сім'я. У нас не криза, у нас дуже все бурхливо. При цьому, що він, що я дуже активні. Ось ця активність – як два вулкани. Але нам дуже весело. Єдине, що можу сказати, що весь сервіз, які нам дарували на три роки на 18 персон, я розбила. Він такий міцний горішок", - ділиться ведуча.

