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Олена-Христина Лебідь зізналась, в яких стосунках із дітьми Розенка від колишньої і чи спілкуються вони
У Павла Розенка від ексдружини є двоє дітей. Олена-Христина Лебідь розповіла подробиці про їхні взаємини.
Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь, яка виходить заміж, розповіла, в яких стосунках перебуває з дітьми нареченого Павла Розенка та чи спілкується з ними.
У коханого знаменитості є син та донька від колишньої дружини. В інтерв'ю Oboz.ua ведуча зізнається, що між ними склалися цивілізовані взаємини без жодних драм. Ба більше, вони зустрічалися й спілкувалися. Щоправда, Олена-Христина Лебідь не афішувала це в соцмережах, адже не вважає це коректним.
"Абсолютно цивілізовані і правильні – такі, якими мають бути. Без драм, без пафосу. Ми зустрічалися, спілкувалися – якось ходили разом до кафе. Але це було не на камери, не для соцмереж. Жодного: "Давайте зробимо фото – буде гарний допис", - поділилася ведуча.
Олена-Христина Лебідь наголосила, що все ж таки не нав'язує себе дітям Павла Розенка. Зокрема, у них є мама, й тато.
"Проте сказати, що вони можуть зателефонувати в разі необхідності мені, а не татові – такого не буває. У них є свій тато, він – чудовий батько, відповідальний", - підсумувала ведуча.
Нагадаємо, нещодавно з'явилися чутки, що Олена-Христина Лебідь чекає на народження первістка. Ведуча редакції сайту ТСН.ua прокоментувала, чи дійсно вагітна.