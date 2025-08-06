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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Олена-Христина Лебідь зізналась, в яких стосунках із дітьми Розенка від колишньої і чи спілкуються вони

У Павла Розенка від ексдружини є двоє дітей. Олена-Христина Лебідь розповіла подробиці про їхні взаємини.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко / © Кінотеатр "Оскар"

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь, яка виходить заміж, розповіла, в яких стосунках перебуває з дітьми нареченого Павла Розенка та чи спілкується з ними.

У коханого знаменитості є син та донька від колишньої дружини. В інтерв'ю Oboz.ua ведуча зізнається, що між ними склалися цивілізовані взаємини без жодних драм. Ба більше, вони зустрічалися й спілкувалися. Щоправда, Олена-Христина Лебідь не афішувала це в соцмережах, адже не вважає це коректним.

"Абсолютно цивілізовані і правильні – такі, якими мають бути. Без драм, без пафосу. Ми зустрічалися, спілкувалися – якось ходили разом до кафе. Але це було не на камери, не для соцмереж. Жодного: "Давайте зробимо фото – буде гарний допис", - поділилася ведуча.

Павло Розенко та Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Павло Розенко та Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Олена-Христина Лебідь наголосила, що все ж таки не нав'язує себе дітям Павла Розенка. Зокрема, у них є мама, й тато.

"Проте сказати, що вони можуть зателефонувати в разі необхідності мені, а не татові – такого не буває. У них є свій тато, він – чудовий батько, відповідальний", - підсумувала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися чутки, що Олена-Христина Лебідь чекає на народження первістка. Ведуча редакції сайту ТСН.ua прокоментувала, чи дійсно вагітна.

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