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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
1 хв

Олена-Христина Лебідь показала, який вигляд мала в дитинстві, та насмішила історією

Ведуча показала себе маленькою і згадала смішний випадок з мамою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Олена-Христина Лебідь

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Телеведуча Олена-Христина Лебідь поділилася рідкісним архівним фото з дитинства та розповіла кумедну історію, яка розсмішила її шанувальників.

Зірка показала у своєму Instagram знімок, зроблений багато років тому під час відпочинку на пляжі. На світлині майбутня телеведуча позує ще зовсім маленькою. Втім, увагу підписників привернуло не лише фото, а й веселий спогад, пов’язаний з дитячою вимовою. Як зізналася знаменитість, у дитинстві вона часто дивувала маму несподіваними фразами. Одну з них вона пам’ятає досі. Саме нею Олена-Христина й вирішила поділитися з аудиторією.

«Додік на уліце!! Так казала я мамі. А мама була в шоці. І про себе додавала, шо на вулиці іноді багато додиків. А насправді я казала: „ДОЩИК на вулиці“. Тому сьогодні беріть парасольку, бо обіцяють додік, місцями — додік з поривами вітру», — пожартувала ведуча.

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Публікація швидко зібрала чимало реакцій. Підписники засипали телеведучу теплими словами та зізналися, що архівний кадр викликав у них щирі усмішки. Дехто навіть зазначив, що маленьку Олену-Христину на фото просто неможливо не впізнати.

Нагадаємо, нещодавно 40-річна Алла Костромічова показала унікальні архівні кадри. Модель продемонструвала, який вигляд мала в юності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
295
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