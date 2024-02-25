Олена Кравець ніжно привітала доньку з 21-річчям і приголомшила їхньою схожістю

Українська ведуча та акторка Олена Кравець ніжно привітала свою старшу доньку Марію з 21-річчям.

День народження Маша відсвяткувала 24 лютого. З цієї нагоди Кравець запостила у сторіз своєї сторінки в Instagram архівне фото з донькою, де вона зображена ще маленькою:

"З днем народження, моя пташечко! Не втрачай своє світло, бо в цей день воно особливо потрібне! Люблю безмежно! Дякую, що обрала мене!" - написала зіркова мама.

Олена Кравець з донькою / Фото: instagram.com/lennykravets

Тим часом Марія Кравець зазначила, що вже два роки як вважає неприйнятним для себе влаштовувати святкування у свій день народження, який співпав з датою початку повномасштабної війни в Україні. Та цього дня попросила друзів та прихильників про особливий подарунок. Маша оголосила збір на потреби третьої окремої штурмової бригади.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олени Кравець Марія приголомшила зізнанням, що покинула університет після першого курсу навчання. Декілька років тому донька акторки забрала документи з одного зі столичних вишів через усвідомлення, що це не її. Також дівчина поділилася, чим вона займається зараз.

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